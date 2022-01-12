Charlie Gero é CTO e vice-presidente da divisão empresarial na Akamai, e lidera o Advanced Projects Group. Atualmente, ele se concentra em uma pesquisa de ponta nas áreas de segurança, matemática aplicada, criptografia e algoritmos distribuídos para criar a próxima geração de tecnologias que protegerão a crescente base de clientes da Akamai. Por meio de sua pesquisa na Akamai, ele obteve cerca de 30 patentes em criptografia, compactação, sistemas de rede de alto desempenho, distribuição de mídia em tempo real e muito mais, além de ter diplomas em física e ciência da computação. Ele trabalha na Akamai há quase 15 anos, tendo fundado uma startup e atendido em importantes posições de ciência da computação nos setores farmacêutico e de redes.