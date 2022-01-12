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Charlie Gero

Vice President CTO Security Technology Group

Charlie Gero é CTO e vice-presidente da divisão empresarial na Akamai, e lidera o Advanced Projects Group. Atualmente, ele se concentra em uma pesquisa de ponta nas áreas de segurança, matemática aplicada, criptografia e algoritmos distribuídos para criar a próxima geração de tecnologias que protegerão a crescente base de clientes da Akamai. Por meio de sua pesquisa na Akamai, ele obteve cerca de 30 patentes em criptografia, compactação, sistemas de rede de alto desempenho, distribuição de mídia em tempo real e muito mais, além de ter diplomas em física e ciência da computação. Ele trabalha na Akamai há quase 15 anos, tendo fundado uma startup e atendido em importantes posições de ciência da computação nos setores farmacêutico e de redes.

Publicações de Charlie Gero

Uma retrospectiva do Log4j, parte 3: Evolução: cargas e diversificação dos ataques

January 12, 2022Charlie Gero

Quais são os novos vetores de ataque Log4j que a Akamai está observando? Na parte 3 e na parte 4 desta série, confira o que Charlie Gero, CTO da Akamai, diz sobre a mitigação do DNS e outros protocolos.

Leia o blog

Blog da Akamai | Uma retrospectiva do Log4j parte 2: Exfiltração de dados e explorações de execução remota de código

January 10, 2022Charlie Gero

Charlie Gero, CTO da Akamai, mostra como a superfície de ameaça do Log4j pode se estender a dispositivos IoT, incorporados e não suscetíveis a patches de correção.

Leia o blog

Blog da Akamai | Uma retrospectiva do Log4j parte 1: Histórico de vulnerabilidades

January 07, 2022Charlie Gero

Saiba mais sobre a amplamente usada biblioteca de logs baseada em Java Log4j e como sua vulnerabilidade e outros recursos apresentaram uma grande oportunidade aos invasores.

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