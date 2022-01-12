Charlie Gero è VP e CTO dell'Enterprise Division di Akamai e responsabile dell'Advanced Projects Group. Attualmente, il suo lavoro si concentra su ricerche all'avanguardia nei settori della sicurezza, della matematica applicata, della crittografia e degli algoritmi distribuiti, al fine di sviluppare la prossima generazione di tecnologie che proteggeranno la crescente base di clienti di Akamai. Grazie alle sue ricerche in Akamai, ha depositato quasi 30 brevetti in crittografia, compressione, sistemi di rete performanti, distribuzione di contenuti multimediali in tempo reale e molto altro; è laureato in fisica e in informatica. Lavora in Akamai da quasi 15 anni, dopo aver fondato una start-up e aver ricoperto posizioni chiave nel settore delle scienze informatiche in aziende farmaceutiche e del networking.