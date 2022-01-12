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Charlie Gero

Vice President CTO Security Technology Group

Charlie Gero est vice-président et CTO de la division Enterprise d'Akamai et dirige le groupe Advanced Projects. Il se concentre actuellement sur la recherche de pointe dans les domaines de la sécurité, des mathématiques appliquées, de la cryptographie et des algorithmes distribués, afin de mettre au point la prochaine génération de technologies qui protégeront la clientèle croissante d'Akamai. Grâce à ses recherches au sein d'Akamai, il a obtenu près de 30 brevets dans les domaines de la cryptographie, de la compression, des systèmes de réseau performants, de la diffusion multimédia en temps réel, etc. Il travaille chez Akamai depuis près de 15 ans, après avoir fondé une start-up et occupé des postes clés en informatique dans le secteur pharmaceutique et le domaine des réseaux.

Articles rédigés par Charlie Gero

Rétrospective de Log4j, partie 3 : l'évolution — charges utiles et diversification des attaques

January 12, 2022Charlie Gero

Quels nouveaux vecteurs d'attaque Log4j Akamai a-t-il repérés ? Dans la troisième partie de cette série de quatre articles, lisez les explications de Charlie Gero, CTO d'Akamai, sur l'atténuation du DNS et sur les autres protocoles.

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Blog d'Akamai | Rétrospective de Log4j, partie 2 : les exploitations de l'extraction de données et de l'exécution de code à distance

January 10, 2022Charlie Gero

Charlie Gero, CTO d'Akamai, montre comment la surface de menace de Log4j pourrait s'étendre aux terminaux intégrés et IoT non patchés.

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Blog d'Akamai | Rétrospective de Log4j, partie 1 : le contexte de la vulnérabilité

January 07, 2022Charlie Gero

Découvrez la bibliothèque de journalisation Log4j, basée sur Java et largement utilisée, et comment sa vulnérabilité et d'autres capacités ont offert une opportunité majeure aux attaquants.

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