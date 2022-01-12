Charlie Gero est vice-président et CTO de la division Enterprise d'Akamai et dirige le groupe Advanced Projects. Il se concentre actuellement sur la recherche de pointe dans les domaines de la sécurité, des mathématiques appliquées, de la cryptographie et des algorithmes distribués, afin de mettre au point la prochaine génération de technologies qui protégeront la clientèle croissante d'Akamai. Grâce à ses recherches au sein d'Akamai, il a obtenu près de 30 brevets dans les domaines de la cryptographie, de la compression, des systèmes de réseau performants, de la diffusion multimédia en temps réel, etc. Il travaille chez Akamai depuis près de 15 ans, après avoir fondé une start-up et occupé des postes clés en informatique dans le secteur pharmaceutique et le domaine des réseaux.