Kyle Lefton es investigador de seguridad en el equipo de respuesta a incidentes e inteligencia en seguridad de Akamai. Anteriormente, fue analista de inteligencia del Departamento de Defensa de EE. UU. y cuenta con varios años de experiencia en ciberdefensa, investigación de amenazas y contrainteligencia. Le apasionan la investigación de amenazas emergentes y vulnerabilidades, y la detección de grupos de amenazas. En su tiempo libre, le gusta disfrutar de sus amigos y familiares, los juegos de estrategia y el senderismo.