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Kyle Lefton

Security Researcher II

Kyle Lefton es investigador de seguridad en el equipo de respuesta a incidentes e inteligencia en seguridad de Akamai. Anteriormente, fue analista de inteligencia del Departamento de Defensa de EE. UU. y cuenta con varios años de experiencia en ciberdefensa, investigación de amenazas y contrainteligencia. Le apasionan la investigación de amenazas emergentes y vulnerabilidades, y la detección de grupos de amenazas. En su tiempo libre, le gusta disfrutar de sus amigos y familiares, los juegos de estrategia y el senderismo.

Publicaciones de Kyle Lefton

CVE-2025-29635: La campaña de Mirai ataca los dispositivos de D-Link

April 21, 2026Kyle Lefton

Obtenga más información sobre los intentos de explotación activa de la vulnerabilidad de inyección de comandos D-Link CVE-2025-29635 descubierta por el SIRT de Akamai.

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IA en la detección de vulnerabilidades: una llamada a la supervisión y la precaución humanas

March 13, 2026Kyle Lefton y Larry Cashdollar

Descubra por qué la supervisión humana es crucial para el uso responsable de los sistemas de IA a la hora de identificar vulnerabilidades de seguridad y saber cómo evitar falsos positivos.

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El malware Zerobot se dirige a la plataforma de automatización n8n

February 27, 2026Kyle Lefton

Descubra cómo un atacante puede utilizar una característica legítima del mecanismo Restaurar sistema de Windows para omitir y deshabilitar una detección y respuesta en los terminales (EDR) modernas.

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Dos botnets, una misma vulnerabilidad: Mirai se propaga a través de una vulnerabilidad de Wazuh

June 09, 2025Daniel Messing y Kyle Lefton

El SIRT de Akamai ha identificado una explotación activa de la vulnerabilidad de deserialización no segura que se puede explotar de forma remota CVE-2025-24016 contra los servidores de Wazuh.

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Otra vez Mirai: RSVP de dispositivos del Internet de las cosas (IoT) para la explotación activa

May 06, 2025Kyle Lefton

Consulte los detalles y los indicadores de riesgo (IOC) detectados por el equipo de respuesta a incidentes e inteligencia en seguridad (SIRT) de Akamai con respecto a la explotación activa de las vulnerabilidades de inyección de comandos CVE-2024-6047 y CVE-2024-11120.

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Exposición negativa: Uso de las cámaras de red de Edimax para propagar Mirai

March 13, 2025Kyle Lefton y Larry Cashdollar

También se ha observado que esta botnet tiene como objetivo otras vulnerabilidades... incluida la explotación de los terminales de API de Docker.

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Explotación activa: Nueva variante de Aquabot

January 28, 2025Kyle Lefton y Larry Cashdollar

El SIRT de Akamai ha descubierto una nueva variante de Aquabot basada en Mirai que se está propagando aprovechando una vulnerabilidad de inyección de comandos en los modelos SIP de Mitel.

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DigiEver soluciona esto del IoT

December 19, 2024Daniel Messing,  Kyle Lefton,  y Larry Cashdollar

Se está explotando una vulnerabilidad en los DVR DigiEver DS-2105 Pro para difundir una variante de Mirai que se ha modificado para utilizar algoritmos de cifrado mejorados.

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Cuando hay demasiados CUPS: la amenaza de los ataques DDoS

October 01, 2024Chad Seaman,  Kyle Lefton,  y Larry Cashdollar

El equipo de respuesta a incidentes e inteligencia en seguridad de Akamai ha probado y confirmado la amenaza DDoS en el servicio CUPS para proporcionar orientación y consejos de mitigación a los defensores.

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Explotaciones de la CVE-2024-4577 en el mundo real un día después de la divulgación

July 10, 2024Sam Tinklenberg,  Kyle Lefton,  y Allen West

Los investigadores de Akamai observaron numerosos intentos de explotación para aprovechar la vulnerabilidad CVE-2024-4577 de PHP tan solo un día después de su divulgación.

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La botnet NetKiller.Condi explota CVE-2024-0778 una semana después de su divulgación

March 05, 2024Kyle Lefton y Larry Cashdollar

El SIRT de Akamai detectó una vulnerabilidad en una cámara ISC de Zhejiang Uniview. Descubra cómo se está explotando en su entorno natural de forma activa para propagar la variante LZRD de Mirai.

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Vulnerabilidad explotada de forma activa en dispositivos DVR de Hitron: corregida, parches disponibles

January 30, 2024Aline Eliovich,  Chad Seaman,  Kyle Lefton,  y Larry Cashdollar

Como parte del descubrimiento de InfectedSlurs, nuestros investigadores detectaron vulnerabilidades en varios modelos de dispositivos DVR de Hitron. Obtenga más información sobre los dispositivos y el firmware afectados.

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Vulnerabilidad explotada de forma activa en routers FXC: corregida, parches disponibles

December 06, 2023Chad Seaman,  Kyle Lefton,  y Larry Cashdollar

Akamai ha descubierto una vulnerabilidad de día cero en algunos routers FXC, que permitía la propagación de Mirai. Lea toda la información ahora que el parche ha sido publicado.

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