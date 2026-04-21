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Kyle Lefton

Security Researcher II

Kyle Lefton é pesquisador de segurança na equipe de Resposta de Inteligência de Segurança da Akamai. Anteriormente analista de inteligência do Departamento de Defesa, Kyle tem experiência em defesa cibernética, pesquisa de ameaças e contrainteligência que abrange vários anos. Ele se orgulha de investigar ameaças emergentes, da pesquisa de vulnerabilidades e do mapeamento de grupos de ameaças. Nas horas livres, ele gosta de passar um tempo com amigos e familiares, jogar jogos de estratégia e fazer caminhadas ao ar livre.

Publicações de Kyle Lefton

CVE-2025-29635: campanha Mirai visa dispositivos da D-Link

April 21, 2026Kyle Lefton

Leia sobre as tentativas de exploração ativa da vulnerabilidade de injeção de comandos da D-Link, identificada como CVE-2025-29635, descoberta pela equipe SIRT da Akamai.

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IA na descoberta de vulnerabilidades: um apelo à supervisão humana e à cautela

March 13, 2026Kyle Lefton e Larry Cashdollar

Saiba por que a supervisão humana é essencial para o uso responsável de sistemas de IA na identificação de vulnerabilidades de segurança e como evitar falsos positivos.

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Malware Zerobot visa a plataforma de automação n8n

February 27, 2026Kyle Lefton

Saiba como um invasor pode usar um recurso legítimo do mecanismo de restauração do sistema do Windows para burlar e desabilitar um sistema de EDR (Detecção e Resposta de Ponto de Extremidade) moderno.

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Duas botnets, uma falha: Mirai se espalha por vulnerabilidade da Wazuh

June 09, 2025Daniel Messing e Kyle Lefton

A SIRT da Akamai identificou uma exploração ativa da vulnerabilidade de desserialização insegura explorável remotamente CVE-2025-24016 contra servidores da Wazuh.

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O Mirai deixa os dispositivos da Internet das coisas abertos para a exploração ativa

May 06, 2025Kyle Lefton

Veja detalhes e IOCs da descoberta feita pela SIRT da Akamai de exploração ativa das vulnerabilidades de injeção de comando CVE-2024-6047 e CVE-2024-11120.

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Exposição negativa: Câmeras de rede Edimax usadas para espalhar Mirai

March 13, 2025Kyle Lefton e Larry Cashdollar

Esta botnet também foi observada atacando várias outras vulnerabilidades, incluindo uma exploração de endpoint da API do Docker.

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Exploração ativa: Nova variante do Aquabot de ataque a telefones

January 28, 2025Kyle Lefton e Larry Cashdollar

O SIRT da Akamai descobriu uma nova variante do Aquabot baseada em Mirai que está sendo espalhada por meio da exploração de uma vulnerabilidade de injeção de comando em modelos SIP da Mitel.

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DigiEver Fix That IoT Thing!

December 19, 2024Daniel Messing,  Kyle Lefton,  e Larry Cashdollar

Uma vulnerabilidade nos DVRs DigiEver DS-2105 Pro está sendo explorada para espalhar uma variante do Mirai que foi modificada para usar algoritmos de criptografia aprimorados.

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Quando há CUPS demais: a ameaça de DDoS

October 01, 2024Chad Seaman,  Kyle Lefton,  e Larry Cashdollar

A equipe de inteligência e resposta de segurança da Akamai testou e confirmou a ameaça de DDoS no serviço CUPS para fornecer orientação e mitigações para os defensores.

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Explorações CVE-2024-4577 em ambiente real um dia após a divulgação

July 10, 2024Sam Tinklenberg,  Kyle Lefton,  e Allen West

Os pesquisadores da Akamai observaram inúmeras tentativas de exploração de abuso da vulnerabilidade do PHP CVE-2024-4577 um dia após a divulgação.

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Botnet NetKiller.Condi explora o CVE-2024-0778 uma semana após a divulgação

March 05, 2024Kyle Lefton e Larry Cashdollar

A SIRT da Akamai descobriu uma vulnerabilidade em uma câmera ISC da Zhejiang Uniview. Leia como ela está sendo explorada ativamente para espalhar a variante LZRD de Mirai.

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Vulnerabilidade explorada ativamente nos DVRs Hitron: corrigida, patches disponíveis

January 30, 2024Aline Eliovich,  Chad Seaman,  Kyle Lefton,  e Larry Cashdollar

Como parte da descoberta InfectedSlurs, nossos pesquisadores descobriram vulnerabilidades em vários modelos de dispositivos DVR Hitron. Saiba mais sobre os dispositivos e os firmwares afetados.

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Vulnerabilidade explorada ativamente em roteadores FXC: corrigida, patches disponíveis

December 06, 2023Chad Seaman,  Kyle Lefton,  e Larry Cashdollar

A Akamai descobriu uma vulnerabilidade de dia zero em alguns roteadores FXC, o que permitiu a disseminação do Mirai. Leia tudo sobre isso agora que o patch foi lançado.

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