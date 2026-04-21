Kyle Lefton é pesquisador de segurança na equipe de Resposta de Inteligência de Segurança da Akamai. Anteriormente analista de inteligência do Departamento de Defesa, Kyle tem experiência em defesa cibernética, pesquisa de ameaças e contrainteligência que abrange vários anos. Ele se orgulha de investigar ameaças emergentes, da pesquisa de vulnerabilidades e do mapeamento de grupos de ameaças. Nas horas livres, ele gosta de passar um tempo com amigos e familiares, jogar jogos de estratégia e fazer caminhadas ao ar livre.