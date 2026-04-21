Kyle Lefton est chercheur en sécurité au sein de l'équipe SIRT (Security Intelligence Response Team) d'Akamai. Ancien analyste des renseignements pour le ministère de la Défense, Kyle a une expérience de plusieurs années dans la cyberdéfense, la recherche sur les menaces et le contre-espionnage. Il est fier d'étudier les menaces émergentes, de mener des recherches sur la vulnérabilité et de cartographier les groupes de menaces. Il aime passer son temps libre avec ses amis et sa famille, à jouer à des jeux de stratégie et à faire de la randonnée en plein air.