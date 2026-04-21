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Kyle Lefton

Security Researcher II

Kyle Lefton est chercheur en sécurité au sein de l'équipe SIRT (Security Intelligence Response Team) d'Akamai. Ancien analyste des renseignements pour le ministère de la Défense, Kyle a une expérience de plusieurs années dans la cyberdéfense, la recherche sur les menaces et le contre-espionnage. Il est fier d'étudier les menaces émergentes, de mener des recherches sur la vulnérabilité et de cartographier les groupes de menaces. Il aime passer son temps libre avec ses amis et sa famille, à jouer à des jeux de stratégie et à faire de la randonnée en plein air.

Publications de Kyle Lefton

CVE-2025-29635 : une campagne Mirai cible les terminaux D-Link

April 21, 2026Kyle Lefton

Découvrez les tentatives d'exploitation active de la faille d'injection de commandes D-Link (CVE-2025-29635), identifiées par l'équipe SIRT d'Akamai.

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IA et découverte des vulnérabilités : un appel à la prudence et à la supervision humaine

March 13, 2026Kyle Lefton et Larry Cashdollar

Découvrez pourquoi une supervision humaine est essentielle à une utilisation responsable des systèmes d'IA pour l'identification des failles de sécurité, et comment éviter les faux positifs.

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Le logiciel malveillant Zerobot s'attaque à la plateforme d'automatisation n8n

February 27, 2026Kyle Lefton

Découvrez comment un attaquant peut utiliser une fonctionnalité légitime du mécanisme de restauration du système Windows pour contourner et désactiver un EDR actuel.

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Deux botnets, une faille : Mirai exploite une vulnérabilité de Wazuh pour se propager

June 09, 2025Daniel Messing et Kyle Lefton

L'équipe SIRT d'Akamai a identifié une exploitation active de la vulnérabilité CVE-2025-24016 de désérialisation non sécurisée et exploitable à distance contre des serveurs Wazuh.

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Mirai ouvre la voie à l'exploitation active des terminaux IoT

May 06, 2025Kyle Lefton

Consultez les détails et les IOC de la découverte par l'équipe SIRT d'Akamai de l'exploitation active des vulnérabilités d'injection de commandes CVE-2024-6047 et CVE-2024-11120.

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Exposition négative : utilisation des caméras réseau Edimax pour propager Mirai

March 13, 2025Kyle Lefton et Larry Cashdollar

Il a également été observé que ce botnet ciblait d'autres failles… y compris l'exploitation du point de terminaison d'une API Docker.

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Exploitation active : page d'accueil de la nouvelle variante d'Aquabot ciblant les téléphones

January 28, 2025Kyle Lefton et Larry Cashdollar

L'équipe SIRT d'Akamai a découvert qu'une nouvelle variante d'Aquabot basée sur Mirai était déployée en exploitant une vulnérabilité d'injection de commandes dans les modèles SIP de Mitel.

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Une vulnérabilité dans enregistreurs vidéo numériques DigiEver DS-2105 Pro est exploitée pour propager des logiciels malveillants.

December 19, 2024Daniel Messing,  Kyle Lefton,  et Larry Cashdollar

Une vulnérabilité dans les enregistreurs vidéo numériques DigiEver DS-2105 Pro est exploitée afin de diffuser une variante de Mirai modifiée pour utiliser des algorithmes de chiffrement améliorés.

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Trop de services CUPS : la menace des attaques DDoS

October 01, 2024Chad Seaman,  Kyle Lefton,  et Larry Cashdollar

L'équipe SIRT (Security Intelligence and Response Team) d'Akamai a testé et confirmé la menace DDoS au sein du service CUPS et fournit des conseils et des mesures d'atténuation pour les défenseurs.

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Exploitations « in the wild » de la vulnérabilité CVE-2024-4577 un jour après la divulgation

July 10, 2024Sam Tinklenberg,  Kyle Lefton,  et Allen West

Les chercheurs d'Akamai ont observé de nombreuses tentatives d'exploitation abusive de la vulnérabilité PHP CVE-2024-4577 dès le lendemain de la divulgation.

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Exploits de botnets NetKiller.Condi CVE-2024-0778 une semaine après le signalement

March 05, 2024Kyle Lefton et Larry Cashdollar

L'équipe SIRT d'Akamai a découvert une vulnérabilité dans une caméra Zhejiang Uniview ISC. Découvrez comment celle-ci est activement exploitée « in the wild » pour propager la variante LZRD Mirai.

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Vulnérabilité activement exploitée dans les enregistreurs vidéo numériques Hitron : corrigée, correctifs disponibles

January 30, 2024Aline Eliovich,  Chad Seaman,  Kyle Lefton,  et Larry Cashdollar

Dans le cadre de la découverte d'InfectedSlurs, nos chercheurs ont identifié des vulnérabilités dans plusieurs modèles d'enregistreurs vidéo numériques Hitron. En savoir plus sur les terminaux et micrologiciels affectés.

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Vulnérabilité activement exploitée dans les routeurs FXC : corrigée, correctifs disponibles

December 06, 2023Chad Seaman,  Kyle Lefton,  et Larry Cashdollar

Akamai a découvert une vulnérabilité Zero Day dans certains routeurs FXC, ce qui a permis la propagation de Mirai. Lisez tout à ce sujet maintenant que le correctif a été publié.

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