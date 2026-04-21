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Kyle Lefton

Security Researcher II

Kyle Lefton ist Sicherheitsforscher im Security Intelligence Response Team von Akamai. Kyle war früher als Intelligence Analyst für das US-amerikanische Verteidigungsministerium tätig und verfügt über mehrere Jahre Erfahrung in den Bereichen Cybersicherheit, Bedrohungsforschung und Spionageabwehr. Es bereitet ihm Freude, neue Bedrohungen zu untersuchen, Schwachstellen zu erforschen und Bedrohungsgruppenzuordnungen zu erstellen. Abseits der Arbeit verbringt er gern Zeit mit Freunden und Familie, Strategiespielen und Wanderungen in der freien Natur.

Beiträge von Kyle Lefton

CVE-2025-29635: Mirai-Kampagne zielt auf D-Link-Geräte ab

April 21, 2026Kyle Lefton

Lesen Sie mehr über die aktiven Ausnutzungsversuche der Sicherheitslücke CVE-2025-29635, die vom Akamai SIRT entdeckt wurde.

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KI bei der Ermittlung von Schwachstellen: Ein Aufruf zur menschlichen Überwachung und Vorsicht

March 13, 2026Kyle Lefton und Larry Cashdollar

Erfahren Sie, warum menschliche Aufsicht für den verantwortungsvollen Einsatz von KI-Systemen bei der Identifizierung von Sicherheitslücken entscheidend ist und wie Sie False Positives vermeiden können.

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Malware von Zerobot zielt auf die n8n-Automatisierungsplattform ab

February 27, 2026Kyle Lefton

Erfahren Sie, wie ein Angreifer eine legitime Funktion des Windows-Systemwiederherstellungsmechanismus verwenden kann, um eine moderne EDR zu umgehen und zu deaktivieren.

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Zwei Botnets, ein Fehler: Mirai verbreitet sich durch Wazuh-Schwachstelle

June 09, 2025Daniel Messing und Kyle Lefton

Das Akamai SIRT hat eine aktive Ausnutzung von CVE-2025-24016, einer remote ausnutzbaren Schwachstelle durch unsichere Deserialisierung, auf Wazuh-Servern identifiziert

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Mirai macht IoT-Geräte anfällig für aktive Exploits

May 06, 2025Kyle Lefton

Erfahren Sie mehr zu den Einzelheiten und zu den Indikatoren einer Kompromittierung (Indicators of Compromise, IOC) bei der durch das Akamai SIRT aufgedeckten aktiven Ausnutzung der Command-Injection-Sicherheitslücken CVE-2024-6047 und CVE-2024-11120.

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Botnets im Fokus: Netzwerkkameras von Edimax zur Verbreitung von Mirai missbraucht

March 13, 2025Kyle Lefton und Larry Cashdollar

Beobachtungen zufolge nimmt dieses Botnet auch verschiedene andere Schwachstellen ins Visier, einschließlich eines Docker-API-Endpunkt-Exploits.

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Aktiver Exploit: Neue Aquabot-Variante telefoniert nach Hause

January 28, 2025Kyle Lefton und Larry Cashdollar

Das Akamai SIRT hat eine neue Mirai-basierte Aquabot-Variante entdeckt, die sich die Ausnutzung einer Schwachstelle in SIP-Modellen von Mitel verbreitet.

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Eine Schwachstelle in DigiEver DS-2105 Pro DVRs wird ausgenutzt, um Malware zu verbreiten

December 19, 2024Daniel Messing,  Kyle Lefton,  und Larry Cashdollar

Eine Schwachstelle in DigiEver DS-2105 Pro DVRs wird ausgenutzt, um eine Mirai-Variante zu verbreiten, die geändert wurde, um verbesserte Verschlüsselungsalgorithmen zu verwenden.

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Zu viele CUPS: Die Bedrohung durch DDoS

October 01, 2024Chad Seaman,  Kyle Lefton,  und Larry Cashdollar

Das Akamai Security Intelligence and Response Team testete und bestätigte die DDoS-Bedrohung im CUPS-Dienst, um Verteidigungsteams Orientierung und Abwehrmaßnahmen bereitzustellen.

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CVE-2024-4577-Exploit-Versuche im freien Internet einen Tag nach Offenlegung

July 10, 2024Sam Tinklenberg,  Kyle Lefton,  und Allen West

Forscher von Akamai haben bereits einen Tag nach der Offenlegung zahlreiche Exploit-Versuche zur Ausnutzung der PHP-Schwachstelle CVE-2024-4577 beobachtet.

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NetKiller.Condi Botnet nutzt CVE-2024-0778 eine Woche nach Offenlegung aus

March 05, 2024Kyle Lefton und Larry Cashdollar

Das SIRT von Akamai hat eine Schwachstelle in einer Zhejiang Uniview ISC-Kamera entdeckt. Erfahren Sie, wie diese aktiv zur Verbreitung der LZRD Mirai-Variante ausgenutzt wird.

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Aktiv ausgenutzte Schwachstelle in DVRs von Hitron: Behoben, Patches verfügbar

January 30, 2024Aline Eliovich,  Chad Seaman,  Kyle Lefton,  und Larry Cashdollar

Im Rahmen der Entdeckung von InfectedSlurs haben unsere Forscher Sicherheitslücken in mehreren Hitron-DVR-Modellen festgestellt. Erfahren Sie mehr über betroffene Geräte und Firmware.

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Aktiv ausgenutzte Schwachstelle in FXC-Routern: Behoben, Patches verfügbar

December 06, 2023Chad Seaman,  Kyle Lefton,  und Larry Cashdollar

Akamai hat in einigen FXC-Routern eine Zero-Day-Schwachstelle entdeckt, die die Verbreitung von Mirai ermöglichte. Nun, da der Patch veröffentlicht wurde, finden Sie hier alles Wissenswerte.

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