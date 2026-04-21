Kyle Lefton ist Sicherheitsforscher im Security Intelligence Response Team von Akamai. Kyle war früher als Intelligence Analyst für das US-amerikanische Verteidigungsministerium tätig und verfügt über mehrere Jahre Erfahrung in den Bereichen Cybersicherheit, Bedrohungsforschung und Spionageabwehr. Es bereitet ihm Freude, neue Bedrohungen zu untersuchen, Schwachstellen zu erforschen und Bedrohungsgruppenzuordnungen zu erstellen. Abseits der Arbeit verbringt er gern Zeit mit Freunden und Familie, Strategiespielen und Wanderungen in der freien Natur.