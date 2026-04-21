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Kyle Lefton

Security Researcher II

Kyle Lefton è Security Researcher del SIRT (Security Intelligence Response Team) di Akamai. Dopo aver svolto il ruolo di Intelligence Analyst per il Ministero della Difesa statunitense, Kyle ha maturato un'esperienza pluriennale in difesa informatica, ricerca sulle minacce e controspionaggio. Si occupa con passione di indagare sulle minacce emergenti, della ricerca sulle vulnerabilità e della mappatura dei gruppi di minacce. Nel tempo libero, ama circondarsi di amici e parenti, dedicarsi ai giochi di strategia e fare escursioni all'aperto.

Post di Kyle Lefton

CVE-2025-29635: la campagna Mirai contro i dispositivi D-Link

April 21, 2026Kyle Lefton

Leggi gli articoli sui tentativi di sfruttamento attivo della CVE-2025-29635, una vulnerabilità agli attacchi CMDi (Command injection) contro i dispositivi D-Link, che è stata scoperta dal team Akamai SIRT.

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L'intelligenza artificiale per individuare le vulnerabilità: servono la supervisione umana e un'estrema cautela

March 13, 2026Kyle Lefton e Larry Cashdollar

Scoprite perché la supervisione umana è fondamentale per l'uso responsabile dei sistemi basati sull'intelligenza artificiale allo scopo di identificare le vulnerabilità della sicurezza ed evitare falsi positivi.

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Il malware Zerobot prende di mira la piattaforma di automazione n8n

February 27, 2026Kyle Lefton

Scoprite come un criminale può utilizzare una funzionalità legittima del meccanismo Ripristino configurazione di sistema di Windows per eludere e disattivare una moderna soluzione EDR.

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Due botnet, una falla: Mirai si diffonde tramite la vulnerabilità del server Wazuh

June 09, 2025Daniel Messing e Kyle Lefton

L'Akamai SIRT ha identificato uno sfruttamento attivo da remoto della vulnerabilità di deserializzazione non sicura, a cui è stato assegnato il codice CVE-2025-24016, ai danni dei server Wazuh.

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Ecco Mirai: dispositivi IoT, benvenuti nello sfruttamento attivo

May 06, 2025Kyle Lefton

Ecco i dettagli e gli IoC forniti dal SIRT di Akamai, che ha rilevato lo sfruttamento attivo delle vulnerabilità CMDi (Command injection) CVE-2024-6047 e CVE-2024-11120.

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Una visibilità negativa: le telecamere di rete Edimax utilizzate per diffondere la botnet Mirai

March 13, 2025Kyle Lefton e Larry Cashdollar

Abbiamo anche osservato che questa botnet ha preso di mira molte altre vulnerabilità, incluso un tentativo di sfruttamento dell'endpoint delle API in Docker.

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Sfruttamento attivo: la nuova variante “phone home” di Aquabot

January 28, 2025Kyle Lefton e Larry Cashdollar

Il SIRT di Akamai ha scoperto una nuova variante di Aquabot basata su Mirai che si è diffusa sfruttando una vulnerabilità CMDi (Command injection) presente nei modelli SIP di Mitel.

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DigiEver risolve un problema dei dispositivi IoT

December 19, 2024Daniel Messing,  Kyle Lefton,  e Larry Cashdollar

Una vulnerabilità presente nei videoregistratori digitali DigiEver DS-2105 Pro è stata sfruttata per diffondere una variante Mirai modificata per utilizzare gli algoritmi di crittografia.

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La minaccia degli attacchi DDoS nel servizio CUPS

October 01, 2024Chad Seaman,  Kyle Lefton,  e Larry Cashdollar

L'Akamai Security Intelligence and Response Team ha verificato e confermato la minaccia degli attacchi DDoS nel servizio CUPS per fornire assistenza e consigli sulla loro mitigazione agli addetti alla sicurezza.

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La CVE-2024-4577 sfruttata in rete un giorno dopo la sua divulgazione

July 10, 2024Sam Tinklenberg,  Kyle Lefton,  e Allen West

I ricercatori di Akamai hanno osservato numerosi tentativi di abuso della vulnerabilità PHP a cui è stato assegnato il codice CVE-2024-4577 un giorno dopo la sua divulgazione.

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La botnet NetKiller.Condi sfrutta la vulnerabilità CVE-2024-0778 una settimana dopo la divulgazione

March 05, 2024Kyle Lefton e Larry Cashdollar

L'Akamai SIRT ha scoperto una vulnerabilità nella videocamera Zhejiang Uniview ISC. Scoprite come questa vulnerabilità viene attivamente sfruttata in rete per diffondere la variante LZRD Mirai.

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Vulnerabilità sfruttata attivamente nei dispositivi Hitron DVR: correzioni e patch disponibili

January 30, 2024Aline Eliovich,  Chad Seaman,  Kyle Lefton,  e Larry Cashdollar

Nell'ambito del rilevamento di InfectedSlurs, i nostri ricercatori hanno scoperto alcune vulnerabilità in vari modelli di dispositivi Hitron DVR. Scoprite ulteriori informazioni sul firmware e sui dispositivi interessati.

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Vulnerabilità sfruttata attivamente nei router FXC: correzioni e patch disponibili

December 06, 2023Chad Seaman,  Kyle Lefton,  e Larry Cashdollar

Akamai ha scoperto una vulnerabilità zero-day in alcuni router FXC, che ha consentito la diffusione della botnet Mirai. Leggete tutte le informazioni disponibili dopo il rilascio della patch appropriata.

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