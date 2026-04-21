Kyle Lefton è Security Researcher del SIRT (Security Intelligence Response Team) di Akamai. Dopo aver svolto il ruolo di Intelligence Analyst per il Ministero della Difesa statunitense, Kyle ha maturato un'esperienza pluriennale in difesa informatica, ricerca sulle minacce e controspionaggio. Si occupa con passione di indagare sulle minacce emergenti, della ricerca sulle vulnerabilità e della mappatura dei gruppi di minacce. Nel tempo libero, ama circondarsi di amici e parenti, dedicarsi ai giochi di strategia e fare escursioni all'aperto.