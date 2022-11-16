Or Katz es un investigador de seguridad impulsado por los datos, enfocado constantemente en el desarrollo de productos de seguridad innovadores y en transformar los desafíos de seguridad en soluciones científicas. Su pasión radica en analizar el panorama de amenazas tanto desde una perspectiva macro como micro, prestando igual atención a los detalles y a la visión general, para comprender el funcionamiento de las amenazas y descubrir las historias que hay detrás de ellas. Como un reconocido líder de opinión en la industria de la seguridad, suele ser ponente en conferencias y ha publicado numerosos artículos, blogs y libros blancos sobre una amplia variedad de temas, que incluyen la seguridad de aplicaciones web, la inteligencia sobre amenazas, las estafas en internet y las técnicas defensivas.