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Or Katz

Security Researcher

Or Katz es un investigador de seguridad impulsado por los datos, enfocado constantemente en el desarrollo de productos de seguridad innovadores y en transformar los desafíos de seguridad en soluciones científicas. Su pasión radica en analizar el panorama de amenazas tanto desde una perspectiva macro como micro, prestando igual atención a los detalles y a la visión general, para comprender el funcionamiento de las amenazas y descubrir las historias que hay detrás de ellas. Como un reconocido líder de opinión en la industria de la seguridad, suele ser ponente en conferencias y ha publicado numerosos artículos, blogs y libros blancos sobre una amplia variedad de temas, que incluyen la seguridad de aplicaciones web, la inteligencia sobre amenazas, las estafas en internet y las técnicas defensivas.

Publicaciones de Or Katz

Estafas de phishing altamente sofisticadas están arruinando el espíritu de la temporada de compras navideñas

November 16, 2022Or Katz

La temporada de compras navideñas está a la vuelta de la esquina, lo que significa que la temporada de phishing también lo está. El equipo de seguridad de Akamai explica los nuevos métodos de los que se valen los adversarios para arruinar la temporada de compras navideñas.

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Informe sobre amenazas de DNS: tercer trimestre de 2022

October 31, 2022Or Katz

La visibilidad que tiene Akamai del tráfico global del tercer trimestre proporciona información valiosa sobre las campañas de phishing y la potencial susceptibilidad de los usuarios a los ataques de malware.

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Blog de Akamai | Campaña masiva dirigida a bancos del Reino Unido que elude la autenticación de dos factores (2FA)

February 18, 2021Or Katz

El 14 de julio de 2020, Oliver Hough, un experto en seguridad de Cyjax, publicó un informe centrado en una campaña de phishing dirigida a clientes de banca del Reino Unido que elude la autenticación de dos factores (2FA).

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Encuéntrame si puedes | blog Akamai

June 12, 2019Or Katz

El phishing es un tipo de ataque multifacético, destinado a recopilar nombres de usuario y contraseñas, información personal o, a veces, ambos. Sin embargo, estos ataques solo funcionan siempre y cuando el kit de phishing se mantenga oculto. El phishing es un juego de números y el tiempo es...

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