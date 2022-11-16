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Or Katz

Security Researcher

Or Katz est un chercheur en sécurité guidé par les données, axé en permanence sur il desarrollo di prodotti di sicurezza innovativi e la trasformazione delle sfide di sicurezza in soluzioni scientifiche. Sa passion réside dans l'analyse du paysage des menaces sous des angles à la fois macro et micro, en accordant autant d'attention aux détails qu'à la vue d'ensemble, afin de comprendre le fonctionnement des menaces et d'en révéler l'histoire sous-jacente. Leader d'opinion reconnu dans le secteur de la sécurité, il intervient régulièrement lors de conférences et a publié de nombreux articles, billets de blog et livres blancs sur des sujets variés, notamment la sécurité des applications web, la threat intelligence, les escroqueries en ligne et les techniques défensives.

Articles de Or Katz

Les escroqueries par hameçonnage très sophistiquées tirent profit du moment des fêtes

November 16, 2022Or Katz

La saison des fêtes est proche, ce qui signifie que la saison du hameçonnage l'est également. L'équipe de recherche sur la sécurité d'Akamai détaille les nouvelles techniques employées par les hackers pour profiter de la période des fêtes.

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Rapport sur les menaces DNS — 3e trimestre 2022

October 31, 2022Or Katz

La visibilité d'Akamai sur le trafic mondial au 3e trimestre 2022 fournit des informations sur les campagnes d'hameçonnage et la vulnérabilité potentielle des utilisateurs aux attaques de logiciels malveillants.

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Blog Akamai | Campagne massive ciblant les banques britanniques contournant la 2FA

February 18, 2021Or Katz

Le 14 juillet 2020, Oliver Hough, un chercheur en sécurité chez Cyjax, a publié un rapport axé sur une campagne d'hameçonnage ciblant les clients de services bancaires au Royaume-Uni, qui contourne l'authentification à deux facteurs (2FA).

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Arrête-moi si tu peux | Blog d'Akamai

June 12, 2019Or Katz

L'hameçonnage est un type d'attaque à multiples facettes, visant à recueillir des noms d'utilisateur et des mots de passe, des informations personnelles ou parfois les deux. Pourtant, ces attaques ne fonctionnent que si le kit d'hameçonnage reste lui-même caché. L'hameçonnage est une histoire de chiffres et le temps est...

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