Or Katz est un chercheur en sécurité guidé par les données, axé en permanence sur il desarrollo di prodotti di sicurezza innovativi e la trasformazione delle sfide di sicurezza in soluzioni scientifiche. Sa passion réside dans l'analyse du paysage des menaces sous des angles à la fois macro et micro, en accordant autant d'attention aux détails qu'à la vue d'ensemble, afin de comprendre le fonctionnement des menaces et d'en révéler l'histoire sous-jacente. Leader d'opinion reconnu dans le secteur de la sécurité, il intervient régulièrement lors de conférences et a publié de nombreux articles, billets de blog et livres blancs sur des sujets variés, notamment la sécurité des applications web, la threat intelligence, les escroqueries en ligne et les techniques défensives.