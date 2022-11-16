Or Katz ist ein datengetriebener Sicherheitsforscher, der sich auf die Entwicklung innovativer Sicherheitsprodukte und die Umwandlung von Sicherheitsherausforderungen in wissenschaftliche Lösungen konzentriert. Seine Leidenschaft liegt in der Analyse der Bedrohungslandschaft sowohl aus der Makro- als auch aus der Mikroperspektive. Dabei richtet er sein Augenmerk gleichermaßen auf Details wie auf das Gesamtbild, um die Mechanismen hinter Bedrohungen zu verstehen und die Geschichten dahinter aufzudecken. Als anerkannter Vordenker in der Sicherheitsbranche tritt er regelmäßig als Redner auf Konferenzen auf und hat zahlreiche Artikel, Blogbeiträge und Whitepaper zu einer Vielzahl von Themen veröffentlicht, darunter Webanwendungssicherheit, Threat Intelligence, Internetbetrug und Abwehrtechniken.