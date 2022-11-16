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Or Katz

Security Researcher

Or Katz ist ein datengetriebener Sicherheitsforscher, der sich auf die Entwicklung innovativer Sicherheitsprodukte und die Umwandlung von Sicherheitsherausforderungen in wissenschaftliche Lösungen konzentriert. Seine Leidenschaft liegt in der Analyse der Bedrohungslandschaft sowohl aus der Makro- als auch aus der Mikroperspektive. Dabei richtet er sein Augenmerk gleichermaßen auf Details wie auf das Gesamtbild, um die Mechanismen hinter Bedrohungen zu verstehen und die Geschichten dahinter aufzudecken. Als anerkannter Vordenker in der Sicherheitsbranche tritt er regelmäßig als Redner auf Konferenzen auf und hat zahlreiche Artikel, Blogbeiträge und Whitepaper zu einer Vielzahl von Themen veröffentlicht, darunter Webanwendungssicherheit, Threat Intelligence, Internetbetrug und Abwehrtechniken.

Beiträge von Or Katz

Hochentwickelte Phishing-Angriffe nutzen Feiertagsstimmung aus

November 16, 2022Or Katz

Die Feiertage stehen vor der Tür. Und das heißt, dass auch die Phishing-Saison beginnt. Akamai Security Research erläutert neue Methoden, mit denen Angreifer die Feiertage ausnutzen.

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DNS-Bedrohungsbericht – 3. Quartal 2022

October 31, 2022Or Katz

Durch seine Einblicke in den globalen Traffic innerhalb des dritten Quartals gewinnt Akamai Erkenntnisse zu Phishing-Kampagnen und potenziellen Anfälligkeiten der Nutzer für Malware-Angriffe.

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Akamai-Blog | Massiver Angriff auf britische Banken umgeht 2FA

February 18, 2021Or Katz

Am 14. Juli 2020 veröffentlichte Oliver Hough, ein Sicherheitsforscher von Cyjax, einen Bericht zu einer Phishing-Kampagne, die auf Bankingkunden im Vereinigten Königreich abzielte und die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) umging.

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Catch Me If You Can | Akamai-Blog

June 12, 2019Or Katz

Phishing ist ein vielschichtiger Angriffstyp, der darauf abzielt, Nutzernamen und Passwörter, persönliche Informationen oder auch beides zu sammeln. Diese Angriffe funktionieren jedoch nur so lange, wie das Phishing-Kit selbst verborgen bleibt. Beim Phishing geht es um die Quantität …

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