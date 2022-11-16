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Or Katz

Security Researcher

Or Katz é pesquisador de segurança orientado por dados, constantemente focado no desenvolvimento de produtos de segurança inovadores e na transformação de desafios de segurança em soluções científicas. Sua paixão está em analisar o cenário de ameaças a partir de perspectivas macro e micro, prestando muita atenção aos detalhes e ao panorama geral para entender o que motiva as ameaças e descobrir as histórias por trás delas. Como líder respeitado no setor de segurança, ele frequentemente fala em conferências e publicou vários artigos, blogs e white papers sobre diversos tópicos, incluindo segurança de aplicativos Web, inteligência contra ameaças, golpes de Internet e técnicas defensivas.

Publicações de Or Katz

Criminosos se aproveitam do espírito de fim de ano e executam ataques de phishing altamente sofisticados

November 16, 2022Or Katz

As festas de fim de ano estão chegando, o que significa que a temporada de phishing também. A Akamai Security Research detalha as novas formas pelas quais os invasores se aproveitam da época de fim de ano.

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Relatório sobre ameaças de DNS: 3º trimestre de 2022

October 31, 2022Or Katz

A visibilidade da Akamai sobre o tráfego global ao longo do 3º trimestre proporciona insights sobre campanhas de phishing e possível suscetibilidade de usuários a ataques de malware.

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Blog da Akamai | Campanha maciça visando bancos do Reino Unido burlando a 2FA

February 18, 2021Or Katz

Em 14 de julho de 2020, Oliver Hough, um pesquisador de segurança da Cyjax, publicou um relatório centrado em uma campanha de phishing voltada para clientes bancários no Reino Unido, que burla a autenticação de dois fatores (2FA).

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Prenda-me se for capaz | Blog da Akamai

June 12, 2019Or Katz

Phishing é um tipo multifacetado de ataque, que tem como objetivo coletar nomes de usuários e senhas, informações pessoais ou, às vezes, ambos. No entanto, esses ataques só funcionam enquanto o próprio kit de phishing permanecer oculto. Phishing é um jogo de números, e o tempo é...

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