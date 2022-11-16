Or Katz é pesquisador de segurança orientado por dados, constantemente focado no desenvolvimento de produtos de segurança inovadores e na transformação de desafios de segurança em soluções científicas. Sua paixão está em analisar o cenário de ameaças a partir de perspectivas macro e micro, prestando muita atenção aos detalhes e ao panorama geral para entender o que motiva as ameaças e descobrir as histórias por trás delas. Como líder respeitado no setor de segurança, ele frequentemente fala em conferências e publicou vários artigos, blogs e white papers sobre diversos tópicos, incluindo segurança de aplicativos Web, inteligência contra ameaças, golpes de Internet e técnicas defensivas.