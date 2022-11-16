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Or Katz

Security Researcher

Or Katz è un ricercatore di sicurezza guidato dai dati, costantemente focalizzato sullo sviluppo di prodotti di sicurezza innovativi e sulla trasformazione delle sfide di sicurezza in soluzioni scientifiche. La sua passione risiede nell'analisi del panorama delle minacce da una prospettiva sia macro che micro, prestando pari attenzione ai dettagli e al quadro generale, per comprendere il funzionamento delle minacce e svelare le storie che si celano dietro di esse. In qualità di stimato leader di pensiero nel settore della sicurezza, interviene di frequente a conferenze e ha pubblicato numerosi articoli, blog e white paper su un'ampia gamma di argomenti, tra cui la sicurezza delle applicazioni web, la threat intelligence, le truffe online e le tecniche difensive.

Articoli di Or Katz

Truffe di phishing altamente sofisticate stanno rovinando l'atmosfera di festa

November 16, 2022Or Katz

Le festività natalizie sono dietro l'angolo insieme ai nuovi phishing. Il team Akamai Security Research spiega come i criminali sfruttano queste festività.

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Rapporto sulle minacce DNS - 3° trimestre 2022

October 31, 2022Or Katz

La visibilità di Akamai sul traffico globale nel 3° trimestre fornisce informazioni sulla suscettibilità di potenziali utenti e campagne di phishing agli attacchi di malware.

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Blog di Akamai | Massiccia campagna contro le banche inglesi mirata a bypassare l'autenticazione 2FA

February 18, 2021Or Katz

Il 14 luglio 2020, Oliver Hough, un ricercatore nel campo della sicurezza di Cyjax, ha pubblicato un rapporto incentrato su una campagna di phishing sferrata contro i clienti del settore bancario del Regno Unito nell'intento di eludere il loro sistema di autenticazione a due fattori (2FA).

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Provate a prendermi | Blog Akamai

June 12, 2019Or Katz

Il phishing è un tipo di attacco multisfaccettato, finalizzato a raccogliere nomi utente e password, informazioni personali o, talvolta, entrambi. Tuttavia, questi attacchi funzionano solo finché il kit di phishing rimane nascosto. Il phishing è un gioco di cifre in cui il tempo...

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