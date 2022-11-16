Or Katz è un ricercatore di sicurezza guidato dai dati, costantemente focalizzato sullo sviluppo di prodotti di sicurezza innovativi e sulla trasformazione delle sfide di sicurezza in soluzioni scientifiche. La sua passione risiede nell'analisi del panorama delle minacce da una prospettiva sia macro che micro, prestando pari attenzione ai dettagli e al quadro generale, per comprendere il funzionamento delle minacce e svelare le storie che si celano dietro di esse. In qualità di stimato leader di pensiero nel settore della sicurezza, interviene di frequente a conferenze e ha pubblicato numerosi articoli, blog e white paper su un'ampia gamma di argomenti, tra cui la sicurezza delle applicazioni web, la threat intelligence, le truffe online e le tecniche difensive.