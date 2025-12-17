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Sarah Walter

Product Manager

Sarah Walter es responsable de productos de Akamai a cargo de la línea de cloud computing centrada en instancias aceleradas y de GPU. Con más de diez años de experiencia, cuenta con una sólida trayectoria en infraestructura de nube, procesamiento de vídeo y gestión del ciclo de vida de productos. Le apasiona crear productos en la intersección entre las personas y la tecnología, y se esfuerza por resolver desafíos complejos y escalar productos innovadores orientados a cargas de trabajo de medios, streaming y entornos empresariales a escala global.

Publicaciones de Sarah Walter

Akamai Cloud: Nuevas configuraciones de hardware G8 Dedicated y máquinas virtuales de alto rendimiento

December 17, 2025Sarah Walter

Los nuevos planes de computación con procesadores AMD EPYC™ de 5.ª generación ofrecen un rendimiento predecible, precios transparentes y opciones flexibles para cargas de trabajo modernas.

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