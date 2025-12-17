Sarah Walter es responsable de productos de Akamai a cargo de la línea de cloud computing centrada en instancias aceleradas y de GPU. Con más de diez años de experiencia, cuenta con una sólida trayectoria en infraestructura de nube, procesamiento de vídeo y gestión del ciclo de vida de productos. Le apasiona crear productos en la intersección entre las personas y la tecnología, y se esfuerza por resolver desafíos complejos y escalar productos innovadores orientados a cargas de trabajo de medios, streaming y entornos empresariales a escala global.