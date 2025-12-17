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Sarah Walter

Product Manager

Sarah Walter est cheffe de produit chez Akamai, où elle pilote les solutions de calcul cloud avec un focus sur les GPU et les instances accélérées. Forte de plus de dix ans d'expérience, elle possède une expertise approfondie en infrastructure cloud, en traitement vidéo et en gestion du cycle de vie des produits. Passionnée par l'innovation à l'intersection de l'humain et de la technologie, elle excelle dans la résolution de problématiques complexes et le déploiement à grande échelle de produits innovants, au service des charges de travail du multimédia, du streaming et des entreprises à l'échelle mondiale.

Publications de Sarah Walter

Akamai Cloud : nouvelles machines virtuelles G8 dédiées axées sur le matériel et les performances

December 17, 2025Sarah Walter

Les nouvelles offres de calcul, propulsées par des processeurs AMD EPYC™ de 5e génération, proposent des performances prévisibles, une tarification transparente et des options flexibles pour les charges de travail d'aujourd'hui.

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