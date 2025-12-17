Sarah Walter est cheffe de produit chez Akamai, où elle pilote les solutions de calcul cloud avec un focus sur les GPU et les instances accélérées. Forte de plus de dix ans d'expérience, elle possède une expertise approfondie en infrastructure cloud, en traitement vidéo et en gestion du cycle de vie des produits. Passionnée par l'innovation à l'intersection de l'humain et de la technologie, elle excelle dans la résolution de problématiques complexes et le déploiement à grande échelle de produits innovants, au service des charges de travail du multimédia, du streaming et des entreprises à l'échelle mondiale.