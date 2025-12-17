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Sarah Walter

Product Manager

Sarah Walter, Product Manager di Akamai, si occupa dei principali prodotti di cloud computing dell'azienda con una particolare attenzione alle GPU e alle istanze accelerate. Con oltre dieci anni di esperienza nel settore, vanta approfondite competenze nell'infrastruttura cloud, nell'elaborazione video e nella gestione del ciclo di vita dei prodotti. Con una passione per la creazione di prodotti che uniscono le persone alla tecnologia, riesce a risolvere sfide complesse e a scalare prodotti innovativi in grado di gestire i carichi di lavoro del settore dei media, dello streaming e delle aziende a livello globale.

Post di Sarah Walter

Akamai Cloud: nuovo hardware dedicato G8 e VM performanti

December 17, 2025Sarah Walter

I nuovi piani di computing basati sui processori AMD EPYC™ di quinta generazione offrono performance prevedibili, prezzi trasparenti e opzioni flessibili per i carichi di lavoro moderni.

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