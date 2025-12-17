Sarah Walter, Product Manager di Akamai, si occupa dei principali prodotti di cloud computing dell'azienda con una particolare attenzione alle GPU e alle istanze accelerate. Con oltre dieci anni di esperienza nel settore, vanta approfondite competenze nell'infrastruttura cloud, nell'elaborazione video e nella gestione del ciclo di vita dei prodotti. Con una passione per la creazione di prodotti che uniscono le persone alla tecnologia, riesce a risolvere sfide complesse e a scalare prodotti innovativi in grado di gestire i carichi di lavoro del settore dei media, dello streaming e delle aziende a livello globale.