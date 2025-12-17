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Sarah Walter

Product Manager

Sarah Walter ist Product Managerin bei Akamai und leitet Cloud-Computing-Produkte mit Schwerpunkt auf GPU und Accelerated-Instanzen. Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung bringt sie ihr fundiertes Fachwissen aus den Bereichen Cloud-Infrastruktur, Videoverarbeitung und Produktlebenszyklus-Management ein. Sie arbeitet mit Begeisterung an der Schnittstelle zwischen Menschen und Technologie und liebt es, komplexe Herausforderungen zu lösen und innovative Produkte zu skalieren, die für Medien-, Streaming- und Unternehmens-Workloads weltweit eingesetzt werden.

Beiträge von Sarah Walter

Akamai Cloud: Neue G8 dedizierte VM-Größen für Hardware und Performance

December 17, 2025Sarah Walter

Neue Computing-Tarife mit AMD EPYC™ Prozessoren der 5. Generation bieten vorhersehbare Performance, transparente Preismodelle und flexible Optionen für moderne Workloads.

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