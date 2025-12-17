Sarah Walter ist Product Managerin bei Akamai und leitet Cloud-Computing-Produkte mit Schwerpunkt auf GPU und Accelerated-Instanzen. Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung bringt sie ihr fundiertes Fachwissen aus den Bereichen Cloud-Infrastruktur, Videoverarbeitung und Produktlebenszyklus-Management ein. Sie arbeitet mit Begeisterung an der Schnittstelle zwischen Menschen und Technologie und liebt es, komplexe Herausforderungen zu lösen und innovative Produkte zu skalieren, die für Medien-, Streaming- und Unternehmens-Workloads weltweit eingesetzt werden.