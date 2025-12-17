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Sarah Walter

Product Manager

Sarah Walter é gerente de produtos na Akamai, onde lidera a área de produtos de computação em nuvem com foco em GPUs e instâncias aceleradas. Com mais de uma década de experiência, ela traz um profundo conhecimento em infraestrutura de nuvem, processamento de vídeo e gestão do ciclo de vida do produto. Ela é apaixonada por trabalhar na intersecção entre pessoas e tecnologia, e se destaca na resolução de desafios complexos e na expansão de produtos inovadores que atendem a workloads nas áreas de mídia, streaming e empresas em todo o mundo.

Publicações de Sarah Walter

Akamai Cloud: Novos modelos de VM com hardware dedicado e desempenho G8

December 17, 2025Sarah Walter

Os novos planos de computação equipados com processadores AMD EPYC™ de 5ª geração oferecem desempenho previsível, preços transparentes e opções flexíveis para workloads modernas.

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