Actividad maliciosa masiva

La complejidad de explotación de esta vulnerabilidad es baja y, desde que se hizo pública el 25 de agosto, han surgido decenas de variantes de PoC. Como sucede con otras RCE de día cero, algunas de esas PoC fueron adoptadas de inmediato por varios agentes maliciosos. Los primeros intentos masivos de reconocimiento y explotación se registraron el 28 de agosto.

Ya se ha informado de que las campañas de ataque actuales implementan mineros de criptomonedas XMRig y Kinsing , y las más recientes también incluyen los bots DDoS Tsunami/Kaiten .



Aunque los primeros atacantes se limitaron a copiar y pegar las PoC existentes, ya observamos en nuestros datos la evolución natural de variantes. Además de las dos URL originales que se publicaron inicialmente, ahora observamos las siguientes variantes:

/pages/createpage.action

/pages/createpage-entervariables.action

/pages/doenterpagevariables.action

/confluence/pages/createpage-entervariables.action

/confluence/pages/doenterpagevariables.action

/collaboration/pages/createpage.action

/jirapages/doenterpagevariables.action

/wiki/pages/doenterpagevariables.action

/-/media/pages/doenterpagevariables.action

/ae/en/pages;/createpage-entervariables.action

/link/lookup/pages;/createpage-entervariables.action

/pages;/createpage-entervariables.action

En los ejemplos anteriores, podemos ver que los atacantes ya están utilizando una técnica de evasión conocida que consiste en agregar un punto y coma en la ruta (que representa los "parámetros de ruta"). Muchos servidores que admiten parámetros de ruta quitarán el punto y coma antes de realizar la llamada a la URL, lo que permite alcanzar con éxito el recurso vulnerable de Confluence, al tiempo que se evade la detección basada en URL.



Como se muestra en las figuras 2 a 4, solo en las últimas 24 horas, hemos observado en nuestra plataforma global:

