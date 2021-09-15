Unmengen schädlicher Aktivität

Die Komplexität dieses Exploits ist gering. Dementsprechend sind seit seiner Offenlegung am 25. August Dutzende PoC-Varianten entstanden. Und wie auch bei anderen Zero‑Day-RCEs wurden einige dieser PoCs in kürzester Zeit von verschiedenen Cyberkriminellen übernommen. Die erste Massenausspähung sowie die ersten Versuche, die Schwachstelle auszunutzen, wurden bereits am 28. August beobachtet.

Aktuelle Angriffskampagnen nutzen laut Berichten bereits die Cryptominer XMRig und Kinsing – neuere Varianten umfassen außerdem Tsunami-/Kaiten-DDoS‑Bots.



Während die Early Adopter unter den Angreifern die bestehenden PoCs einfach nur kopierten, erkennen wir mittlerweile in den Daten die natürliche Evolution der verschiedenen Varianten. Neben den zwei URLs, die ursprünglich veröffentlicht wurden, haben wir mittlerweile folgende Varianten gefunden:

/pages/createpage.action

/pages/createpage-entervariables.action

/pages/doenterpagevariables.action

/confluence/pages/createpage-entervariables.action

/confluence/pages/doenterpagevariables.action

/collaboration/pages/createpage.action

/jirapages/doenterpagevariables.action

/wiki/pages/doenterpagevariables.action

/-/media/pages/doenterpagevariables.action

/ae/en/pages;/createpage-entervariables.action

/link/lookup/pages;/createpage-entervariables.action

/pages;/createpage-entervariables.action

In diesen Beispielen sehen wir, dass Angreifer bereits eine bekannte Umgehungstechnik verwenden: Sie fügen dem Pfad Semikolons hinzu (die für die „Pfadparameter“ stehen). Viele Server, die Pfadparameter unterstützen, entfernen das Semikolon, bevor sie die URL aufrufen. So erreichen sie am Ende erfolgreich die anfällige Confluence-Ressource, wobei die URL-basierte Erkennung möglicherweise umgangen wird.



Wie in den Abbildungen 2 bis 4 gezeigt, haben wir in den letzten 24 Stunden folgende Werte auf unserer globalen Plattform verzeichnet:

