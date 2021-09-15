X
Zum Hauptinhalt springen
Akamai
Anmelden
Anmelden Close
Cloud Manager
Verwalten Sie Ihre Cloud-Computing-Dienste
Anmelden Close
Control Center
Verwalten Sie Ihre Sicherheits- und Bereitstellungsdienste
Dark background with blue code overlay
Blog

Confluence Server Webwork OGNL Injection (CVE-2021-26084): So schützt Akamai Sie vor Zero‑Day-Angriffen

Akamai Wave Blue

Verfasser

Assaf Vilmovsky, Abdeslam Bella, und Maxim Zavodchik

September 15, 2021

Akamai Wave Blue

Verfasser

Assaf Vilmovsky

Abdeslam Bella

Verfasser

Abdeslam Bella

Abdeslam Bella is a Principal Security Researcher working on the Akamai Threat Research Team supporting App & API Protector security solutions.

Maxim Zavodchik

Verfasser

Maxim Zavodchik

Maxim Zavodchik is the Senior Director of Threat Research at Akamai. He has a proven track record in establishing, growing, and defining the strategic visions for Threat Research and Data Science teams in web application security and API protection. When he’s not protecting life online, you can find him being a super dad and/or watching Studio Ghibli movies.

Kürzlich hat Atlassian eine kritische RCE‑Schwachstelle (Remote Code Execution) in seinen Produkten Confluence Server und Confluence Data Center bekannt gegeben (CVE-2021-26084). Über diese Schwachstelle können nicht authentifizierte Nutzer auf anfälligen Servern beliebigen Code ausführen.

Das Kernproblem

Bei der Schwachstelle handelt es sich um eine OGNL Injection (Object-Graph Navigation Language) in einer der „Velocity“-Vorlagen (Vorlagen-Engine) von Confluence. Diese Vorlagen könnten durch Zugriff auf „/pages/createpage-entervariables.action“ und möglicherweise auch andere URLs ausgelöst werden. Einige PoC-Exploits (Proof of Concept) und unsere Daten lassen auf zusätzliche URLs schließen, obwohl wir sie nicht in der Analyse des ursprünglichen Patches sehen.

Über die Parameter „queryString“ und „linkCreation“ können Angreifer Java-Code injizieren. Abbildung 1 zeigt die Unterschiede zwischen den gepatchten und ungepatchten Versionen von Confluence Server.

Abb. 1: Das Zeichen $ wurde bei zwei Tags entfernt (https://github.com/httpvoid/writeups/blob/main/Confluence-RCE.md).

Unmengen schädlicher Aktivität

Die Komplexität dieses Exploits ist gering. Dementsprechend sind seit seiner Offenlegung am 25. August Dutzende PoC-Varianten entstanden. Und wie auch bei anderen Zero‑Day-RCEs wurden einige dieser PoCs in kürzester Zeit von verschiedenen Cyberkriminellen übernommen. Die erste Massenausspähung sowie die ersten Versuche, die Schwachstelle auszunutzen, wurden bereits am 28. August beobachtet.

Aktuelle Angriffskampagnen nutzen laut Berichten bereits die Cryptominer XMRig und Kinsing – neuere Varianten umfassen außerdem Tsunami-/Kaiten-DDoS‑Bots.

Während die Early Adopter unter den Angreifern die bestehenden PoCs einfach nur kopierten, erkennen wir mittlerweile in den Daten die natürliche Evolution der verschiedenen Varianten. Neben den zwei URLs, die ursprünglich veröffentlicht wurden, haben wir mittlerweile folgende Varianten gefunden:

  • /pages/createpage.action

  • /pages/createpage-entervariables.action

  • /pages/doenterpagevariables.action

  • /confluence/pages/createpage-entervariables.action

  • /confluence/pages/doenterpagevariables.action

  • /collaboration/pages/createpage.action

  • /jirapages/doenterpagevariables.action

  • /wiki/pages/doenterpagevariables.action

  • /-/media/pages/doenterpagevariables.action

  • /ae/en/pages;/createpage-entervariables.action

  • /link/lookup/pages;/createpage-entervariables.action

  • /pages;/createpage-entervariables.action

In diesen Beispielen sehen wir, dass Angreifer bereits eine bekannte Umgehungstechnik verwenden: Sie fügen dem Pfad Semikolons hinzu (die für die „Pfadparameter“ stehen). Viele Server, die Pfadparameter unterstützen, entfernen das Semikolon, bevor sie die URL aufrufen. So erreichen sie am Ende erfolgreich die anfällige Confluence-Ressource, wobei die URL-basierte Erkennung möglicherweise umgangen wird.

Wie in den Abbildungen 2 bis 4 gezeigt, haben wir in den letzten 24 Stunden folgende Werte auf unserer globalen Plattform verzeichnet:

  • Nahezu 2 Millionen Versuche wurden unternommen, diese Schwachstellen zu scannen und/oder auszunutzen.

  • 88.378 eindeutige Hosts wurden angegriffen.

  • 91 % der Angriffsaktivität zielten auf die Branchen Handel, Hightech, Fertigung und Finanzdienstleistungen ab.

Abb. 2: Am stärksten angegriffene Branchen

  • 7.456 eindeutige IPs waren an diesen Versuchen beteiligt.

  • Die Top 3 der an den Angriffen beteiligten ASNs waren AS4134, AS14061 und AS15169. Diese sind dafür bekannt, Ursprung vieler schädlicher Aktivitäten im Internet zu sein (obwohl sie von legitimen Cloudanbietern betrieben werden).

Abb. 3: Die Top 10 der schlimmsten Botnet‑ASNs laut Spamhaus

  • Die meisten Angriffe hatten ihren Ursprung in den USA (43 %), in China (15 %) und in Indien (10 %).

Abb. 4: Anzahl angreifender IP‑Adressen nach Land

Unsere bisherige Erfahrung mit ähnlichen Schwachstellen lässt uns vermuten, dass diese Kampagnen sehr wahrscheinlich ihr Arsenal erweitern und serverseitige Ransomware einsetzen werden. So könnten sie die Knowledge Base von Unternehmen sperren oder mit Geschäftsgeheimnissen handeln.

Abwehr von Zero‑Day-Angriffen

Der Schutz, den die Akamai-Plattform vor Web‑Exploits bietet, darunter auch vor zahlreichen Zero‑Day-Angriffen, profitiert von unserem Ökosystem zur Bedrohungserkennung. Darüber hinaus erhalten unsere Kunden dank der riesigen weltweiten Abdeckung Transparenz und Bedrohungsinformationen, die sich direkt in gesteigerte Sicherheit übersetzen lassen. Bei der Skalierung von Akamai ist „mehrstufige Verteidigung“ nicht nur ein Marketingbegriff. Unsere Lösung Client Reputation basiert auf Bedrohungsinformationen und bietet tiefer gehende Schutzmechanismen wie z. B. Aktivitätsscans und die Erkennung von Anomalien in Clientanfragen. Gleichzeitig führt Akamai Compliance‑Prüfungen für HTTP-Anfragen durch und stellt eine Sammlung allgemeiner KSD-Regeln (Kona Site Defender) bereit, um gefährliche Payloads zu identifizieren.

Die Abbildungen 5 und 6 zeigen Beispiele eines echten Angreifers, der eine böswillige HTTP-Anfrage (also eine Anfrage mit der Fähigkeit, Malware zu implementieren, um den Server zu übernehmen) sendet, die von den vorhandenen Regelsätzen erkannt wird.

 

Abb. 5: Von Akamai Adaptive Security Engine erkannt
Abb. 6: Von Kona Rule Set erkannt

Doch der Angriff wurde nicht nur anhand der Böswilligkeit seines Ursprungs erkannt, welche Akamai Client Reputation bekannt war (Webangreifer, Webscanner usw.), sondern auch durch die vorhandenen, allgemeinen Regeln. Sie zielen darauf ab, gefährliche Befehlsmuster zu erkennen, die von Angreifern verwenden werden.

Adaptive Security Engine erkennt und blockiert die aktuellen Exploits mithilfe bestehender Regeln in Command‑Injection- und XSS‑Angriffsgruppen.

· 950002 – CMD-Injection-Angriff erkannt (Betriebssystem-Befehle 4)

· 3000156 – CMD-Injection-Angriff erkannt (hochriskante PHP-Funktionen)

· 973307 – XSS-Angriff erkannt (Funktionen eval/atob)

· 3000081 – XSS-Angriff erkannt (Attributinjektion 2)

· 3000005 – CMD-Injection-Angriff erkannt (Betriebssystem-Befehl mit vollständigem Pfad)

Automatisierte Angriffsgruppen erkennt und blockiert die aktuellen Exploits mithilfe bestehender Regeln in Command‑Injection- und XSS‑Angriffsgruppen.

· 1000002 – XSS-Angriffsgruppe

· 1000005 – CMD-Injection-Angriffsgruppe

Kona Rule Set erkennt und blockiert die aktuellen Exploits mithilfe bestehender

Regeln in PHP‑Injection- und XSS-Angriffsgruppen.

· 958976 – PHP-Injection-Angriff (allgemeine Funktionen)

· 950109 – Multi-URL-Codierung erkannt

· 973307 – XSS-Angriff erkannt

· 3000081 – XSS-Angriff: Attributinjektion

Abschließende Bemerkung

Es ist das gleiche Muster, das wir bereits kennen: Cyberkriminelle brauchen nur einen Tag, um PoC-Exploits so anzupassen, dass daraus neue Zero‑Day-Schwachstellen entstehen. Mit einer Web Application Firewall als zusätzliche Schutzebene können Sie sich etwas wertvolle Zeit verschaffen, bis auf dem anfälligen Ziel ein Patch bereitgestellt wird. So können Sie das Risiko für Ihre Webanwendungen erheblich reduzieren.

Das Team von Akamai Threat Research überwacht das Internet auch weiterhin auf neue Exploit-Varianten und reagiert blitzschnell, indem Kunden Regelupdates und neue Empfehlungen bereitgestellt werden.

Akamai Wave Blue

Verfasser

Assaf Vilmovsky, Abdeslam Bella, und Maxim Zavodchik

September 15, 2021

Akamai Wave Blue

Verfasser

Assaf Vilmovsky

Abdeslam Bella

Verfasser

Abdeslam Bella

Abdeslam Bella is a Principal Security Researcher working on the Akamai Threat Research Team supporting App & API Protector security solutions.

Maxim Zavodchik

Verfasser

Maxim Zavodchik

Maxim Zavodchik is the Senior Director of Threat Research at Akamai. He has a proven track record in establishing, growing, and defining the strategic visions for Threat Research and Data Science teams in web application security and API protection. When he’s not protecting life online, you can find him being a super dad and/or watching Studio Ghibli movies.

Verwandte Blogbeiträge

Die Sicherheit entwickelt sich weiter, während Unternehmen KI‑Systeme einsetzen, die mit zunehmender Autonomie agieren können.
Die Sicherheit entwickelt sich weiter, während Unternehmen KI‑Systeme einsetzen, die mit zunehmender Autonomie agieren können.
Sicherheit

Jenseits der Identität: Governance für agentische Unternehmen

September 22, 2026
Erkunden Sie den SOTI‑Bericht von Akamai zu den Risiken, die mit agentischer KI einhergehen. Hier erfahren Sie, wie CISOs über Identitätskontrollen hinausgehen können, um nicht-menschliches Verhalten und APIs in Echtzeit zu kontrollieren.
von Kimberly Gomez
Weitere Informationen
Wie können Sie nachweisen, dass Ihr Unternehmen einen Angriff eindämmen kann, bevor er sich zu einem schwerwiegenden Vorfall entwickelt?
Wie können Sie nachweisen, dass Ihr Unternehmen einen Angriff eindämmen kann, bevor er sich zu einem schwerwiegenden Vorfall entwickelt?
Sicherheit

NIS2‑Compliance im KI‑Zeitalter: Warum herkömmliche Cybersicherheit nicht mehr ausreicht

September 09, 2026
Erfahren Sie, warum sich NIS2-Compliance im KI-Zeitalter schwieriger gestaltet, welche vier wichtigsten Herausforderungen Unternehmen gegenüberstehen und warum Segmentierung unerlässlich ist.
von David Elmaleh
Weitere Informationen
Unternehmen müssen heute unbedingt verstehen, wie tief KI‑Modelle in Workflows eingebettet sind.
Unternehmen müssen heute unbedingt verstehen, wie tief KI‑Modelle in Workflows eingebettet sind.
Sicherheit

Schatten‑KI, unkontrollierte Agenten und Datenlecks: Sonderbericht zur Bewältigung von KI‑Risiken

August 05, 2026
Der neue Akamai SOTI-Sonderbericht deckt die wichtigsten KI‑Risiken für Unternehmen auf – von Schatten‑KI über unkontrollierte Agenten bis hin zu Datenlecks – und stellt praktische CISO‑Strategien vor.
von Kimberly Gomez
Weitere Informationen