Atividade mal-intencionada em grande escala

A complexidade de exploração desta vulnerabilidade é baixa e, desde a divulgação em 25 de agosto, surgiram dezenas de variantes de PoC. Como acontece com outros RCEs de zero-day, algumas dessas PoCs foram adotadas quase imediatamente por vários criminosos, enquanto as primeiras tentativas de reconhecimento e exploração em massa já foram observadas desde 28 de agosto.

Campanhas de ataque recentes já foram identificadas usando os mineradores de criptomoedas e XMRig Kinsing, e as mais recentes também incluem bots de DDoS como Tsunami e Kaiten.



Embora os infratores que primeiro aderiram ao novo método copiem as PoCs existentes, agora vemos em nossos dados a evolução natural das variantes na natureza. Assim como os dois URLs originais que foram publicados inicialmente, agora temos estas variantes:

/pages/createpage.action

/pages/createpage-entervariables.action

/pages/doenterpagevariables.action

/confluence/page/createpage-entervariables.action

/confluence/pages/doenterpagevariables.action

/collaboration/pages/createpage.action

/jirapages/doenterpagevariables.action

wiki/pages/doenterpageveariables.action

/-/media/pages/doenterpagevariables.action

ae/en/pages;/createpage-entervariables.action

link/lookup/pages;/createpage-entervariables.action

/pages;/createpage-entervariables.action

Nos exemplos acima, podemos ver que os invasores já estão utilizando uma técnica de evasão conhecida, adicionando um ponto e vírgula no caminho (que representa os "parâmetros do caminho"). Muitos servidores que dão suporte a parâmetros de caminho removerão o ponto-e-vírgula antes de chamar a URL, alcançando assim o recurso Confluence vulnerável, enquanto possivelmente evita a detecção baseada em URL.



Conforme mostrado nas Figuras 2–4, apenas nas últimas 24 horas, observamos em nossa plataforma global:

