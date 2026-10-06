|Plan
|$/mes
|$/h
|Procesamiento de datos de salida ($/GB)
|NodeBalancers
|10 $
|0,015 $
|Sin cargo
|Registrarse
|NodeBalancer premium
|No disponible
|0,225 $
|0,005 $
|Registrarse
Redes
NodeBalancers
Mantenga el tiempo de actividad, crezca con eficiencia y gestione el tráfico con costes predecibles.
See pricing for:
Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
NodeBalancer Premium ofrece una infraestructura dedicada y de un solo cliente diseñada para cargas de trabajo de alto rendimiento. Esto permite tener 10 veces más conexiones TCP simultáneas y 2 veces más capacidad que NodeBalancer Basic.
No tiene que pagar por la VM en la que se ejecuta NodeBalancer. Cualquier VM que se encuentre detrás del NodeBalancer se facturará según sus tarifas normales.
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