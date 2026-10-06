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Planes y precios de NodeBalancers

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Redes

NodeBalancers

Mantenga el tiempo de actividad, crezca con eficiencia y gestione el tráfico con costes predecibles.

Documentación
See pricing for:
NodeBalancers Plans and Pricing
Plan$/mes$/hProcesamiento de datos de salida ($/GB) 
NodeBalancers10 $0,015 $Sin cargoRegistrarse
NodeBalancer premiumNo disponible0,225 $0,005 $Registrarse

Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Sí, la tarifa de tratamiento de datos es el uso medido de NodeBalancer, mientras que la salida representa los datos que salen de la infraestructura de red de Akamai.

NodeBalancer Premium ofrece una infraestructura dedicada y de un solo cliente diseñada para cargas de trabajo de alto rendimiento. Esto permite tener 10 veces más conexiones TCP simultáneas y 2 veces más capacidad que NodeBalancer Basic.

La tarifa tiene en cuenta el tráfico IPv4 y IPv6 externo enviado al cliente.
El tráfico de entrada y el tráfico IPv6 público intra-DC no se cobran para el tratamiento de datos.

No tiene que pagar por la VM en la que se ejecuta NodeBalancer. Cualquier VM que se encuentre detrás del NodeBalancer se facturará según sus tarifas normales.

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Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas para debatir sus objetivos, personalizar su infraestructura y crear la solución de nube adecuada con las funciones que necesita.