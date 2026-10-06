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Piani e prezzi di NodeBalancers

Ulteriori informazioni sui prezzi delle istanze Basic e Premium NodeBalancers sull'Akamai Cloud

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NETWORKING

NodeBalancers

Mantieni elevati tempi di attività, scala in modo efficiente e gestisci il traffico a costi prevedibili.

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See pricing for:
NodeBalancers Plans and Pricing
Piano$/mese$/hElaborazione dei dati in uscita ($/GB) 
NodeBalancer$ 10$ 0,015Nessun addebitoRegistrati
NodeBalancer PremiumNon disponibile$ 0,225$ 0,005Registrati

Costi di overage in uscita = 0,005 dollari per GB

Domande frequenti

Domande frequenti

Sì. I costi di elaborazione dei dati vengono calcolati utilizzando NodeBalancer, mentre i costi di uscita si riferiscono ai dati che escono dall'infrastruttura di rete di Akamai.

Premium NodeBalancer fornisce un'infrastruttura dedicata a singolo tenant progettata per carichi di lavoro ad alta produttività. Ciò consente di eseguire un numero 10 volte maggiore di connessioni TCP simultanee e offre una capacità 2 volte superiore rispetto all'istanza Basic NodeBalancer.

Vengono calcolati sia il traffico IPv4 pubblico in uscita che quello IPv6 esterno, che sono inviati al client.
Il traffico in entrata e il traffico IPv6 pubblico interno al DC non vengono calcolati per l'elaborazione dei dati.

No. Non è necessario pagare per la VM su cui è in esecuzione l'istanza di NodeBalancer. Tutte le VM su cui viene eseguita l'istanza di NodeBalancer verranno addebitate in base alle tariffe normali.

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