|Piano
|$/mese
|$/h
|Elaborazione dei dati in uscita ($/GB)
|NodeBalancer
|$ 10
|$ 0,015
|Nessun addebito
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|NodeBalancer Premium
|Non disponibile
|$ 0,225
|$ 0,005
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NodeBalancers
Mantieni elevati tempi di attività, scala in modo efficiente e gestisci il traffico a costi prevedibili.
Costi di overage in uscita = 0,005 dollari per GB
Domande frequenti
Domande frequenti
Premium NodeBalancer fornisce un'infrastruttura dedicata a singolo tenant progettata per carichi di lavoro ad alta produttività. Ciò consente di eseguire un numero 10 volte maggiore di connessioni TCP simultanee e offre una capacità 2 volte superiore rispetto all'istanza Basic NodeBalancer.
No. Non è necessario pagare per la VM su cui è in esecuzione l'istanza di NodeBalancer. Tutte le VM su cui viene eseguita l'istanza di NodeBalancer verranno addebitate in base alle tariffe normali.
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