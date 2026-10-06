|Tarif
|USD/Monat
|USD/Std.
|Verarbeitung ausgehender Daten (USD/GB)
|NodeBalancer
|10 $
|0,015 $
|Kostenlos
|Registrieren
|Premium-NodeBalancer
|Nicht verfügbar
|0,225 $
|0,005 $
|Registrieren
NodeBalancers
Halten Sie die Verfügbarkeit aufrecht, skalieren Sie effizient und verwalten Sie den Traffic zu vorhersehbaren Kosten.
Kosten bei Überschreiten der Übertragungskosten = 0,005 USD pro GB
Häufig gestellte Fragen
Häufig gestellte Fragen
Premium-NodeBalancer bietet eine dedizierte Single‑Tenant-Infrastruktur, die für Workloads mit hohem Durchsatz konzipiert ist. Das ermöglicht 10‑mal mehr gleichzeitige TCP‑Verbindungen und 2‑mal mehr Kapazität als der Basis-NodeBalancer.
Sie müssen nicht für die VM bezahlen, auf der NodeBalancer ausgeführt wird. Jede VM, die hinter dem NodeBalancer sitzt, wird gemäß Ihren normalen Gebühren abgerechnet.
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