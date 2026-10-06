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Tarife und Preise für NodeBalancer

Entdecken Sie die Preise für Basis- und Premium-NodeBalancer in der Akamai Cloud.

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NodeBalancers

Halten Sie die Verfügbarkeit aufrecht, skalieren Sie effizient und verwalten Sie den Traffic zu vorhersehbaren Kosten.

Dokumentation
See pricing for:
NodeBalancers Plans and Pricing
TarifUSD/MonatUSD/Std.Verarbeitung ausgehender Daten (USD/GB) 
NodeBalancer10 $0,015 $KostenlosRegistrieren
Premium-NodeBalancerNicht verfügbar0,225 $0,005 $Registrieren

Kosten bei Überschreiten der Übertragungskosten = 0,005 USD pro GB

Häufig gestellte Fragen

Häufig gestellte Fragen

Ja, die Datenverarbeitungsgebühr ist die gemessene Nutzung des NodeBalancers, während die Egress-Gebühren Daten betrifft, die die Netzwerkinfrastruktur von Akamai verlassen.

Premium-NodeBalancer bietet eine dedizierte Single‑Tenant-Infrastruktur, die für Workloads mit hohem Durchsatz konzipiert ist. Das ermöglicht 10‑mal mehr gleichzeitige TCP‑Verbindungen und 2‑mal mehr Kapazität als der Basis-NodeBalancer.

Die Gebühr misst den an den Kunden gesendeten öffentlichen IPv4- und externen IPv6‑Traffic.
Eingehender IPv6‑Traffic bzw. IPv6‑Traffic zwischen Rechenzentren wird bei der Datenverarbeitung nicht in Rechnung gestellt.

Sie müssen nicht für die VM bezahlen, auf der NodeBalancer ausgeführt wird. Jede VM, die hinter dem NodeBalancer sitzt, wird gemäß Ihren normalen Gebühren abgerechnet.

Holen Sie sich eine personalisierte Cloud-Kostenanalyse

Setzen Sie sich mit unserem Vertriebsteam in Verbindung, um Ihre Ziele zu besprechen, Ihre Infrastruktur anzupassen und die richtige Cloud-Lösung mit den von Ihnen benötigten Funktionen aufzubauen.