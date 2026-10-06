|Plano
|Valor por mês (US$)
|Valor por hora (US$)
|Processamento de dados de saída (US$/GB)
|NodeBalancer
|$10
|$0,015
|Sem cobrança
|Inscrever-se
|NodeBalancer Premium
|Não disponível
|$0,225
|$0,005
|Inscrever-se
NodeBalancers
Mantenha o tempo de atividade, dimensione com eficiência e gerencie o tráfego a custos previsíveis.
Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB
Perguntas frequentes
Perguntas frequentes
O NodeBalancer Premium oferece uma infraestrutura dedicada e exclusiva, projetada para lidar com workloads de alto desempenho. Isso permite 10 vezes mais conexões TCP simultâneas e o dobro da capacidade em comparação com o NodeBalancer básico.
Você não precisa pagar pela máquina virtual na qual o NodeBalancer está em execução. Qualquer máquina virtual que esteja atrás do NodeBalancer será cobrada de acordo com as tarifas normais aplicáveis.
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