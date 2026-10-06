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Planos e preços de NodeBalancer

Conheça os preços dos NodeBalancers básicos e premium da Akamai na plataforma Akamai Cloud.

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NodeBalancers

Mantenha o tempo de atividade, dimensione com eficiência e gerencie o tráfego a custos previsíveis.

Documentação
See pricing for:
NodeBalancers Plans and Pricing
PlanoValor por mês (US$)Valor por hora (US$)Processamento de dados de saída (US$/GB) 
NodeBalancer$10$0,015Sem cobrançaInscrever-se
NodeBalancer PremiumNão disponível$0,225$0,005Inscrever-se

Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

Sim, a taxa de processamento de dados é calculada com base no uso do NodeBalancer, enquanto o tráfego de saída representa os dados que saem da infraestrutura de rede da Akamai.

O NodeBalancer Premium oferece uma infraestrutura dedicada e exclusiva, projetada para lidar com workloads de alto desempenho. Isso permite 10 vezes mais conexões TCP simultâneas e o dobro da capacidade em comparação com o NodeBalancer básico.

O medidor de taxas calcula o tráfego público de saída IPv4 e IPv6 externo enviado ao cliente.
O tráfego de entrada e o tráfego público IPv6 dentro do data center não são cobrados pela utilização de processamento de dados.

Você não precisa pagar pela máquina virtual na qual o NodeBalancer está em execução. Qualquer máquina virtual que esteja atrás do NodeBalancer será cobrada de acordo com as tarifas normais aplicáveis.

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