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Forfaits et tarifs NodeBalancers

En savoir plus sur les tarifs NodeBalancers de base et Premium d'Akamai Cloud

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Réseau

NodeBalancers

Maintenez la disponibilité, évoluez efficacement et gérez le trafic à des coûts prévisibles.

Documentation
See pricing for:
NodeBalancers Plans and Pricing
Forfait$/mois$/hTraitement des données sortantes ($/Go) 
NodeBalancer10 $0,015 $Sans fraisS'inscrire
NodeBalancer premiumNon disponible0,225 $0,005 $S'inscrire

Coût moyen de sortie : 0,005 USD par Go

Foire aux questions

Foire aux questions

Oui, les frais de traitement des données correspondent à l'utilisation mesurée du NodeBalancer, tandis que le trafic sortant représente les données qui quittent l'infrastructure réseau d'Akamai.

Le NodeBalancer Premium offre une infrastructure dédiée et exclusive, conçue pour gérer des charges de travail à haut débit. Vous bénéficiez ainsi de 10 fois plus de connexions TCP simultanées et d'une capacité deux fois supérieure à celle du NodeBalancer de base.

Les frais incluent le trafic IPv4 public sortant et le trafic IPv6 externe envoyés au client.
Le trafic entrant et le trafic IPv6 public au sein d'un contrôleur de domaine ne sont pas facturés dans le cadre du traitement des données.

Vous n'avez pas besoin de payer pour la machine virtuelle sur laquelle le NodeBalancer s'exécute. Toute machine virtuelle située derrière le NodeBalancer sera facturée selon vos tarifs habituels.

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