|Forfait
|$/mois
|$/h
|Traitement des données sortantes ($/Go)
|NodeBalancer
|10 $
|0,015 $
|Sans frais
|S'inscrire
|NodeBalancer premium
|Non disponible
|0,225 $
|0,005 $
|S'inscrire
NodeBalancers
Maintenez la disponibilité, évoluez efficacement et gérez le trafic à des coûts prévisibles.
Coût moyen de sortie : 0,005 USD par Go
Foire aux questions
Foire aux questions
Le NodeBalancer Premium offre une infrastructure dédiée et exclusive, conçue pour gérer des charges de travail à haut débit. Vous bénéficiez ainsi de 10 fois plus de connexions TCP simultanées et d'une capacité deux fois supérieure à celle du NodeBalancer de base.
Vous n'avez pas besoin de payer pour la machine virtuelle sur laquelle le NodeBalancer s'exécute. Toute machine virtuelle située derrière le NodeBalancer sera facturée selon vos tarifs habituels.
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