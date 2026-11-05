La IA pasará de la nube principal a las aplicaciones del Edge. Para comprender este cambio y su impacto en las estrategias de IA empresariales, Akamai encargó un estudio en 2024 a Forrester Consulting. Al examinar el interés que tenían en la nube distribuida los responsables de la estrategia de nube, se observó lo siguiente:
Para el 76 % la nube distribuida es importante o esencial en sus objetivos
Para el 60 % las oportunidades de la IA son una prioridad absoluta
Para el 48 % la nube centralizada acarrea limitaciones de rendimiento y latencia