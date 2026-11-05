L'AI computing è destinato a passare da attività fondamentale del cloud alle applicazioni sull'edge. Per comprendere questa svolta e le sue implicazioni sulle strategie per l'AI aziendale, Akamai ha commissionato uno studio a Forrester Consulting nel 2024 per esaminare l'interesse nel cloud distribuito tra i dirigenti e i responsabili decisionali delle strategie per il cloud: