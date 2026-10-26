A computação de IA está pronta para mudar de uma função de nuvem principal para aplicativos de edge. Para entender essa mudança e o que ela significa para as estratégias empresariais de IA, a Akamai encomendou um estudo da Forrester Consulting em 2024 para explorar o interesse na nuvem distribuída por tomadores de decisões e influenciadores de estratégias de nuvem: