KI Computing wird von einer zentralen Cloudfunktion auf Edge-Anwendungen verlagert werden. Um diesen Wandel und seine Bedeutung für KI-Strategien im Unternehmen zu verstehen, hat Akamai 2024 eine Studie bei Forrester Consulting in Auftrag gegeben, um das Interesse von entscheidungsbefugten und einflussreichen Experten an der verteilten Cloud zu ermitteln: