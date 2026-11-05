Le calcul par l'IA est sur le point de passer d'une fonction cloud centrale aux applications en bordure de l'Internet. Pour comprendre ce changement et ce qu'il signifie pour les stratégies d'IA d'entreprise, Akamai a commandé une étude à Forrester Consulting en 2024 afin d'explorer l'intérêt du cloud distribué pour les décideurs et les influenceurs en matière de stratégie cloud :
76 % des personnes interrogées déclarent que le cloud distribué est important ou essentiel pour atteindre leurs objectifs principaux
60 % d'entre elles estiment que saisir les opportunités liées à l'IA est une priorité absolue
48 % des sondés citent les limites de performances et de latence comme un défi du cloud centralisé