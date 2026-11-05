Le calcul par l'IA est sur le point de passer d'une fonction cloud centrale aux applications en bordure de l'Internet. Pour comprendre ce changement et ce qu'il signifie pour les stratégies d'IA d'entreprise, Akamai a commandé une étude à Forrester Consulting en 2024 afin d'explorer l'intérêt du cloud distribué pour les décideurs et les influenceurs en matière de stratégie cloud :