IDC MarketScape: evaluación de proveedores de servicios gestionados de Edge a nivel mundial 2026

La IA está cambiando el papel del Edge, y la próxima frontera competitiva es la inferencia de IA distribuida. En esta evaluación de ocho proveedores mundiales de servicios gestionados de Edge, usted podrá:

Aprender cómo la IA está redefiniendo el mercado de Edge a medida que la inferencia se acerca a los usuarios y a los datos para mejorar el rendimiento y reducir los costos.

Comprender cómo evaluar a los proveedores en función del costo de inferencia, la latencia, el acceso a GPU, la orquestación, los estándares abiertos y el soporte operativo.

Descubrir cómo Akamai está evolucionando de una CDN a un modelo de Edge Cloud diseñado para la inferencia de IA distribuida y cargas de trabajo de agentes autónomos.