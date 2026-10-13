IDC MarketScape: evaluación de proveedores de servicios gestionados de Edge a nivel mundial 2026

"El mercado de los servicios gestionados de Edge ha entrado en una nueva etapa definida por la IA."
La IA está cambiando el papel del Edge, y la próxima frontera competitiva es la inferencia de IA distribuida. En esta evaluación de ocho proveedores mundiales de servicios gestionados de Edge, usted podrá:
Aprender cómo la IA está redefiniendo el mercado de Edge a medida que la inferencia se acerca a los usuarios y a los datos para mejorar el rendimiento y reducir los costos.
Comprender cómo evaluar a los proveedores en función del costo de inferencia, la latencia, el acceso a GPU, la orquestación, los estándares abiertos y el soporte operativo.
Descubrir cómo Akamai está evolucionando de una CDN a un modelo de Edge Cloud diseñado para la inferencia de IA distribuida y cargas de trabajo de agentes autónomos.
Conocer cómo Akamai combina la nube, la infraestructura de GPU con tecnología de NVIDIA, la seguridad y nuestra plataforma global de Edge para impulsar la próxima generación de aplicaciones de IA.