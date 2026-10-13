"Il mercato dei servizi gestiti sull'edge è entrato nella sua fase basata sull'intelligenza artificiale".
L'intelligenza artificiale sta cambiando il ruolo dell'edge e la prossima frontiera competitiva è rappresentata dall'AI inferencing distribuito. In questa valutazione di otto fornitori di servizi gestiti sull'edge a livello globale, potrai:
Capire come l'intelligenza artificiale sta ridefinendo il mercato dell'edge man mano che l'inferencing si avvicina a utenti e dati per migliorare le performance e ridurre i costi.
Comprendere come valutare i fornitori in base a costi di inferencing, latenza, accesso alle GPU, orchestrazione, standard aperti e supporto operativo.
Scoprire in che modo Akamai si sta evolvendo da una semplice CDN a un modello di cloud sull'edge creato per l'AI inferencing distribuito e i carichi di lavoro agentici.
Vedere come Akamai riunisce cloud, infrastruttura della GPU basata su NVIDIA, sistema di sicurezza e la sua piattaforma sull'edge globale per supportare la prossima generazione di applicazioni basate sull'intelligenza artificiale.