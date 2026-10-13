KI verändert die Rolle der Edge und verteilte KI‑Inferenz entwickelt sich zusehends zum wichtigen Wettbewerbsfaktor. Dieser Bericht bewertet acht Anbieter im Bereich der globalen, verwalteten Edge-Services und bietet Ihnen Informationen zu folgenden Themen:

Erfahren Sie, wie KI den Edge-Markt neu definiert, während die Inferenz näher an Nutzer und Daten rückt, um Performance und Kosten zu verbessern.

Finden Sie heraus, wie Sie Anbieter anhand von Inferenzkosten, Latenz, GPU‑Zugriff, Orchestrierung, offenen Standards und operativer Unterstützung bewerten können.

Erfahren Sie, wie sich Akamai von einem CDN zu einem Edge-Cloud-Modell weiterentwickelt, das für verteilte KI‑Inferenz und agentische Workloads entwickelt wurde.