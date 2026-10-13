A inteligência artificial está transformando o papel da computação de edge, e a próxima fronteira competitiva é a inferência distribuída de IA. Nesta avaliação de oito fornecedores globais de serviços de edge gerenciados, você:

Descobrirá como a inteligência artificial está redefinindo o mercado de edge, à medida que a inferência se aproxima dos usuários e dos dados, melhorando o desempenho e reduzindo custos.

Entenderá como avaliar os fornecedores com base em custo de inferência, latência, acesso a GPU, orquestração, padrões abertos e suporte operacional.

Descobrirá como a Akamai está evoluindo de uma rede de entrega de conteúdo (CDN) para um modelo de nuvem de edge projetado para inferência de IA distribuída e workloads agênticas.