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IDC MarketScape: Worldwide Managed Edge Services 2026 Vendor Assessment

“O mercado gerenciado de edge entrou na sua fase definida pela inteligência artificial.”

A inteligência artificial está transformando o papel da computação de edge, e a próxima fronteira competitiva é a inferência distribuída de IA. Nesta avaliação de oito fornecedores globais de serviços de edge gerenciados, você:

  • Descobrirá como a inteligência artificial está redefinindo o mercado de edge, à medida que a inferência se aproxima dos usuários e dos dados, melhorando o desempenho e reduzindo custos.

  • Entenderá como avaliar os fornecedores com base em custo de inferência, latência, acesso a GPU, orquestração, padrões abertos e suporte operacional.

  • Descobrirá como a Akamai está evoluindo de uma rede de entrega de conteúdo (CDN) para um modelo de nuvem de edge projetado para inferência de IA distribuída e workloads agênticas.

  • Verá como a Akamai está integrando nuvem, infraestrutura de GPU com tecnologia NVIDIA, segurança e nossa plataforma global de edge para impulsionar a próxima geração de aplicações de inteligência artificial.

 

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