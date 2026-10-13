L'IA transforme le rôle de la bordure de l'Internet, et la frontière concurrentielle suivante réside dans l'inférence d'IA distribuée. Dans cette évaluation portant sur huit fournisseurs internationaux de services gérés en bordure de l'Internet, vous pourrez :

découvrir comment l'IA redéfinit le marché en bordure de l'Internet, alors que l'inférence se rapproche des utilisateurs et des données afin d'améliorer les performances et de réduire les coûts ;

comprendre comment évaluer les fournisseurs en fonction du coût d'inférence, de la latence, de l'accès au processeur graphique, de l'orchestration, des normes ouvertes et de l'assistance opérationnelle ;

découvrir comment Akamai évolue d'un réseau de diffusion de contenu (CDN) vers un modèle de cloud en bordure de l'Internet conçu pour l'inférence d'IA distribuée et les charges de travail agentiques ;