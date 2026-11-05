El fraude y el uso indebido basados en la IA siguen evolucionando y los atacantes utilizan la automatización, la suplantación de marca y la infraestructura en constante cambio para ampliar sus campañas. Este informe combina los datos de Akamai y la inteligencia contra ciberamenazas para revelar dónde sigue creciendo el riesgo y cómo pueden responder los equipos de seguridad. Descargue este informe y descubra:

Qué está impulsando el aumento de las estafas en línea

Dónde se concentra la actividad de alto riesgo en todo el ciclo de vida de la cuenta

Cómo la reducción de los plazos del phishing está cambiando las ventanas de respuesta

Qué estrategias pueden ayudar a los equipos de seguridad a detectar e interrumpir los ataques con mayor rapidez



