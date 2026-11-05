La IA está acelerando el ritmo y la escala del fraude y el uso indebido
El fraude y el uso indebido basados en la IA siguen evolucionando y los atacantes utilizan la automatización, la suplantación de marca y la infraestructura en constante cambio para ampliar sus campañas. Este informe combina los datos de Akamai y la inteligencia contra ciberamenazas para revelar dónde sigue creciendo el riesgo y cómo pueden responder los equipos de seguridad. Descargue este informe y descubra:
- Qué está impulsando el aumento de las estafas en línea
- Dónde se concentra la actividad de alto riesgo en todo el ciclo de vida de la cuenta
- Cómo la reducción de los plazos del phishing está cambiando las ventanas de respuesta
- Qué estrategias pueden ayudar a los equipos de seguridad a detectar e interrumpir los ataques con mayor rapidez