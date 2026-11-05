La fraude et les abus facilités alimentés par l'IA continuent d'évoluer : les attaquants recourent à l'automatisation, à l'usurpation d'identité de marque et à des infrastructures en constante mutation pour étendre la portée de leurs campagnes. Ce rapport associe les données d'Akamai et des informations sur les menaces pour mettre en évidence les domaines où les risques continuent d'augmenter et la manière dont les équipes de sécurité peuvent y faire face. Téléchargez le rapport pour en savoir plus sur les aspects suivants :

Quels sont les facteurs qui expliquent l'augmentation des escroqueries en ligne ?

Où les activités à haut risque se concentrent-elles tout au long du cycle de vie du compte ?

Comment la réduction de la durée de vie des campagnes de hameçonnage modifie-t-elle les délais d'intervention ?

Quelles stratégies peuvent aider les équipes de sécurité à détecter et à contrer les attaques plus rapidement ?



