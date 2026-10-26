As fraudes e abusos impulsionados pela IA continuam a evoluir, com os invasores utilizando automação, falsificação de identidade de marcas e infraestrutura em constante mudança para ampliar a escala de suas campanhas. Este relatório combina dados da Akamai e inteligência contra ciberameaças para revelar onde o risco continua a crescer e como as equipes de segurança podem agir. Faça download do relatório para saber:

O que está impulsionando o aumento das fraudes online

Onde a atividade de alto risco está concentrada ao longo de todo o ciclo de vida da conta

Como a redução do tempo de vida das campanhas de phishing está alterando as janelas de resposta

Quais estratégias podem ajudar as equipes de segurança a detectar e impedir ataques com mais rapidez



