KI‑gestützter Betrug und Missbrauch entwickeln sich kontinuierlich weiter: Angreifer nutzen heute Automatisierung, Markenimitation und schnelle Infrastrukturänderungen, um ihre Kampagnen auszuweiten. Dieser Bericht kombiniert Daten und Bedrohungsinformationen von Akamai, um aufzuzeigen, wo die Risiken weiterhin zunehmen und wie Sicherheitsteams darauf reagieren können. Laden Sie den Bericht herunter, um Folgendes zu erfahren:

Welche Faktoren die Verbreitung von Onlinebetrug vorantreiben

In welchen Bereichen des Kontolebenszyklus die meisten Aktivitäten mit hohem Risiko zu finden sind

Wie die sinkende Phishing-Lebensdauer die Reaktionszeitfenster verändert

Welche Strategien Sicherheitsteams nutzen können, um Angriffe schneller zu erkennen und abzuwehren



