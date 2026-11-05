L'AI sta accelerando il ritmo e la portata di frodi e abusi

Le frodi e gli abusi basati sull'AI continuano a evolversi con i criminali che utilizzano l'automazione, l'impersonificazione dei brand e un'infrastruttura in rapida evoluzione per scalare le loro campagne. Questo rapporto combina i dati e l'intelligence sulle minacce di Akamai per mostrare le aree in cui il rischio continua a crescere e come i team addetti alla sicurezza possono rispondere. Scarica il rapporto per scoprire: