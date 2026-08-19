La adopción de la IA empresarial ha creado un nuevo perímetro interno de agentes autónomos e IA en la sombra que elude los controles de seguridad tradicionales. Mientras tanto, los LLM fronterizos y el malware impulsado por la IA han cambiado las reglas de las brechas: los ataques ahora se producen con una velocidad, escala y precisión sin precedentes. En este white paper se describe cómo:

Cambiar la estrategia Zero Trust hacia la verificación continua no solo de los procesos humanos, sino también de los procesos autónomos en la sombra que actúan en su nombre.

Adoptar la microsegmentación impulsada por la IA que automatiza la contención de amenazas en celdas de autoaislamiento, lo que permite a su equipo de seguridad limitar la onda expansiva.

Cree una estrategia Zero Trust preparada para la IA diseñada para contener las amenazas y crear resiliencia arquitectónica en toda su organización.