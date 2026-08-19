La adopción de la IA empresarial ha creado un nuevo perímetro interno de agentes autónomos e IA en la sombra que elude los controles de seguridad tradicionales. Mientras tanto, los LLM fronterizos y el malware impulsado por la IA han cambiado las reglas de las brechas: los ataques ahora se producen con una velocidad, escala y precisión sin precedentes. En este white paper se describe cómo:
- Cambiar la estrategia Zero Trust hacia la verificación continua no solo de los procesos humanos, sino también de los procesos autónomos en la sombra que actúan en su nombre.
- Adoptar la microsegmentación impulsada por la IA que automatiza la contención de amenazas en celdas de autoaislamiento, lo que permite a su equipo de seguridad limitar la onda expansiva.
- Cree una estrategia Zero Trust preparada para la IA diseñada para contener las amenazas y crear resiliencia arquitectónica en toda su organización.