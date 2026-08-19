Die Einführung von KI in Unternehmen hat einen neuen internen Umfang autonomer Agenten und Schatten-KI geschaffen, der herkömmliche Sicherheitskontrollen umgeht. Gleichzeitig haben Frontier-LLMs und KI-basierte Malware die Mathematik bei Sicherheitsverstößen verändert – Angriffe finden jetzt mit beispielloser Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Präzision statt. In diesem White Paper wird Folgendes erläutert:

Zero Trust muss sich nun darauf verlagern, nicht nur menschliche Prozesse kontinuierlich zu überprüfen, sondern auch autonome Schattenprozesse, die in ihrem Namen agieren.

Nutzen Sie die KI-gestützte Mikrosegmentierung, die die Eindämmung von Bedrohungen in selbstisolierende Zellen automatisiert, sodass Ihr Sicherheitsteam den Sprengradius begrenzen kann.

Entwickeln Sie eine KI-fähige Zero-Trust-Strategie, die darauf ausgelegt ist, Bedrohungen einzudämmen und die Widerstandsfähigkeit Ihrer Architektur im gesamten Unternehmen zu stärken.