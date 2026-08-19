A adoção da IA pelas empresas criou um novo perímetro interno, formado por agentes autônomos e por soluções de shadow AI que contornam os controles de segurança tradicionais. Ao mesmo tempo, LLMs de fronteira e malwares impulsionados por IA mudaram a dinâmica das violações de segurança, os ataques agora acontecem com velocidade, escala e precisão sem precedentes. Este white paper mostra como:

Migrar o Zero Trust para um modelo de verificação contínua que considere não apenas o usuário, mas também os processos autônomos e ocultos que atuam em seu nome.

Adotar a microssegmentação baseada em IA para automatizar a contenção de ameaças em células autoisoladas, permitindo que sua equipe de segurança limite o raio de impacto.

Criar uma estratégia Zero Trust pronta para IA, desenvolvida para conter ameaças e fortalecer a resiliência da arquitetura em toda a organização.