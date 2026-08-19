L'adoption de l'IA en entreprise a fait émerger un nouveau périmètre interne constitué d'agents autonomes et d'usages d'IA non gouvernés, qui échappent aux contrôles de sécurité traditionnels. Dans le même temps, les LLM de pointe et les logiciels malveillants renforcés par l'IA ont profondément rebattu les cartes : les cybercriminels agissent désormais à une vitesse, à une échelle et à un niveau de précision sans précédent. Ce livre blanc explique comment :

faire évoluer l'approche Zero Trust vers une vérification continue non seulement des utilisateurs humains, mais aussi des processus autonomes qui agissent dans l'ombre en leur nom ;

adopter une microsegmentation optimisée par l'IA, capable d'automatiser le confinement des menaces au sein de cellules auto-isolées, afin d'aider votre équipe de sécurité à limiter le rayon d'impact ;

mettre en place une stratégie Zero Trust adaptée à l'IA, capable à la fois de contenir les menaces et de renforcer la résilience de l'architecture de sécurité à l'échelle de l'entreprise.