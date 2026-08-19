L'adozione dell'intelligenza artificiale nelle aziende ha creato un nuovo perimetro interno caratterizzato da agenti autonomi e sistemi di AI ombra, che aggirano i tradizionali controlli di sicurezza. Nel frattempo, i modelli LLM di frontiera e i malware basati sull'intelligenza artificiale hanno rivoluzionato le dinamiche degli attacchi informatici, che, infatti, ora vengono sferrati con una velocità, una portata e una precisione senza precedenti. Questo white paper illustra come:

Cambiare l'architettura Zero Trust verso una verifica continua non solo degli utenti, ma anche dei processi ombra autonomi che agiscono a loro nome.

Adottare una microsegmentazione basata sull'intelligenza artificiale per contenere automaticamente le minacce in celle autoisolanti in modo da consentire al team addetto alla sicurezza di limitare il raggio d'azione degli attacchi.

Creare una strategia Zero Trust basata sull'intelligenza artificiale, progettata per contenere le minacce e rafforzare la resilienza dell'architettura nella tua organizzazione.