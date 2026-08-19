L'adozione dell'intelligenza artificiale nelle aziende ha creato un nuovo perimetro interno caratterizzato da agenti autonomi e sistemi di AI ombra, che aggirano i tradizionali controlli di sicurezza. Nel frattempo, i modelli LLM di frontiera e i malware basati sull'intelligenza artificiale hanno rivoluzionato le dinamiche degli attacchi informatici, che, infatti, ora vengono sferrati con una velocità, una portata e una precisione senza precedenti. Questo white paper illustra come:
- Cambiare l'architettura Zero Trust verso una verifica continua non solo degli utenti, ma anche dei processi ombra autonomi che agiscono a loro nome.
- Adottare una microsegmentazione basata sull'intelligenza artificiale per contenere automaticamente le minacce in celle autoisolanti in modo da consentire al team addetto alla sicurezza di limitare il raggio d'azione degli attacchi.
- Creare una strategia Zero Trust basata sull'intelligenza artificiale, progettata per contenere le minacce e rafforzare la resilienza dell'architettura nella tua organizzazione.