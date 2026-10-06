Akamai Guardicore Segmentation hace posible la aplicación de las directrices de Anthropic para proteger a los agentes de IA.



Descubra cómo nuestro ciclo de vida de cuatro etapas convierte la visibilidad en una política aplicada sin interrumpir la actividad empresarial.



Fase 1: Detección. La IA identifica las dependencias de las aplicaciones y etiqueta automáticamente los recursos desconocidos para obtener visibilidad en tiempo real de las comunicaciones.

La IA identifica las dependencias de las aplicaciones y etiqueta automáticamente los recursos desconocidos para obtener visibilidad en tiempo real de las comunicaciones. Fase 2: Inteligencia. Los patrones y la exposición del tráfico se analizan para generar recomendaciones de políticas con puntuación de confianza, evidencias y un plan de implementación por fases.

Los patrones y la exposición del tráfico se analizan para generar recomendaciones de políticas con puntuación de confianza, evidencias y un plan de implementación por fases. Fase 3: Acción. La aplicación granular a nivel de proceso detiene la comunicación no autorizada en tiempo real y contiene las amenazas con precisión.

La aplicación granular a nivel de proceso detiene la comunicación no autorizada en tiempo real y contiene las amenazas con precisión. Fase 4: Aseguramiento. La validación continua confirma que solo el tráfico autenticado y verificado llegue a las aplicaciones y que los controles se mantengan a medida que cambia el entorno tecnológico.

