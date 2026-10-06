Akamai Guardicore Segmentation permet de mettre en application les recommandations d'Anthropic pour sécuriser les agents d'IA.



Découvrez comment notre cycle de vie en quatre étapes transforme la visibilité en règles appliquées, sans perturber l'activité.



Étape 1 : Découverte. L'IA cartographie les dépendances applicatives et attribue automatiquement des étiquettes aux actifs inconnus afin de fournir une vue en temps réel des communications.

L'IA cartographie les dépendances applicatives et attribue automatiquement des étiquettes aux actifs inconnus afin de fournir une vue en temps réel des communications. Étape 2 : Informations. Les schémas de trafic et les niveaux d'exposition sont analysés afin de générer des recommandations de règles avec un indice de confiance, des preuves justificatives et un plan de déploiement progressif.

Les schémas de trafic et les niveaux d'exposition sont analysés afin de générer des recommandations de règles avec un indice de confiance, des preuves justificatives et un plan de déploiement progressif. Étape 3 : Action. Une application granulaire des règles au niveau des processus bloque les communications non autorisées en temps réel et contient les menaces avec précision.

Une application granulaire des règles au niveau des processus bloque les communications non autorisées en temps réel et contient les menaces avec précision. Étape 4 : Assurance. Une validation continue garantit que seules les communications authentifiées et vérifiées atteignent les applications et que les contrôles demeurent efficaces, même lorsque l'infrastructure évolue.

