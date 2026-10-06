Mit Akamai Guardicore Segmentation können Sie die Anthropic-Richtlinien zum Schutz von KI‑Agenten ganz einfach durchsetzen.



Erfahren Sie, wie unser vierstufiger Lebenszyklus Transparenz in durchgesetzte Richtlinien verwandelt, ohne dabei Ihre Geschäftsabläufe zu stören.



Phase 1: Erkennung: KI ordnet Anwendungsabhängigkeiten zu und kennzeichnet unbekannte Assets automatisch, um einen zentralen Echtzeitüberblick über die Kommunikation bereitzustellen.

KI ordnet Anwendungsabhängigkeiten zu und kennzeichnet unbekannte Assets automatisch, um einen zentralen Echtzeitüberblick über die Kommunikation bereitzustellen. Phase 2: Analyse: Traffic-Ströme und Anfälligkeit werden analysiert, um Richtlinienempfehlungen zu generieren – mit Konfidenzbewertung, Nachweisen und einem stufenweisen Rollout-Plan.

Traffic-Ströme und Anfälligkeit werden analysiert, um Richtlinienempfehlungen zu generieren – mit Konfidenzbewertung, Nachweisen und einem stufenweisen Rollout-Plan. Phase 3: Maßnahme: Eine detaillierte Durchsetzung auf Prozessebene unterbindet unbefugte Kommunikation in Echtzeit und dämmt Bedrohungen präzise ein.

Eine detaillierte Durchsetzung auf Prozessebene unterbindet unbefugte Kommunikation in Echtzeit und dämmt Bedrohungen präzise ein. Phase 4: Überprüfung: Durch kontinuierliche Validierung wird sichergestellt, dass ausschließlich authentifizierter und verifizierter Traffic Ihre Anwendungen erreicht und dass die Kontrollen auch dann wirksam bleiben, wenn sich die Umgebung verändert.

