Mit Akamai Guardicore Segmentation können Sie die Anthropic-Richtlinien zum Schutz von KI‑Agenten ganz einfach durchsetzen.
Erfahren Sie, wie unser vierstufiger Lebenszyklus Transparenz in durchgesetzte Richtlinien verwandelt, ohne dabei Ihre Geschäftsabläufe zu stören.
- Phase 1: Erkennung: KI ordnet Anwendungsabhängigkeiten zu und kennzeichnet unbekannte Assets automatisch, um einen zentralen Echtzeitüberblick über die Kommunikation bereitzustellen.
- Phase 2: Analyse: Traffic-Ströme und Anfälligkeit werden analysiert, um Richtlinienempfehlungen zu generieren – mit Konfidenzbewertung, Nachweisen und einem stufenweisen Rollout-Plan.
- Phase 3: Maßnahme: Eine detaillierte Durchsetzung auf Prozessebene unterbindet unbefugte Kommunikation in Echtzeit und dämmt Bedrohungen präzise ein.
- Phase 4: Überprüfung: Durch kontinuierliche Validierung wird sichergestellt, dass ausschließlich authentifizierter und verifizierter Traffic Ihre Anwendungen erreicht und dass die Kontrollen auch dann wirksam bleiben, wenn sich die Umgebung verändert.