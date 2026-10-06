Akamai Guardicore Segmentation consente di allinearsi alla guida di Anthropic per la protezione degli agenti AI.
Scopri come il nostro ciclo di vita in quattro fasi trasforma la visibilità in policy applicate senza interrompere le attività aziendali.
- Fase 1. Individuazione. L'AI mappa le dipendenze delle applicazioni ed etichetta automaticamente le risorse sconosciute per offrire una visibilità sulle comunicazioni in tempo reale.
- Fase 2. Intelligence. I modelli di traffico e l'esposizione dei dati vengono analizzati per generare raccomandazioni sulle policy con valutazioni dell'affidabilità, prove e un piano di implementazione multifase.
- Fase 3. Azione. L'applicazione granulare a livello dei processi blocca le comunicazioni non autorizzate in tempo reale e contiene le minacce con precisione.
- Fase 4. Controllo degli accessi. La verifica continua garantisce che solo il traffico autenticato e verificato raggiunga le applicazioni e che i controlli vengano messi in sospeso in caso di cambiamenti alla proprietà.